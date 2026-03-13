वांद्रे पूर्वेकडील झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र द्या
ना हरकत प्रमाणपत्र द्या!
काँग्रेसची संरक्षण मंत्र्यांकडे मागणी; वांद्रे पूर्वेकडील झोपडपट्टी पुनर्विकासचा प्रश्न
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) येथील डावरीनगर, हनुमान टेकडी, मराठा कॉलनी आणि हुसेन टेकडी भागातील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासासाठी संरक्षण मंत्रालयाकडून ना हरकत प्रमाणपत्राची तातडीने आवश्यकता आहे. १० फेब्रुवारी २०२५ मध्ये संरक्षण मंत्रालयाला पत्र पाठवले होते. अद्याप ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाले नाही, ते तातडीने द्यावे, अशी मागणी मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे.
संरक्षण विभागाच्या जागेवरील झोपड्यांच्या पुनर्विकासाच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची दिल्लीत भेट घेऊन खासदार वर्षा गायकवाड यांनी एनओसीसाठी स्मरणपत्र दिले. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने केलेल्या सर्वेक्षणात या भागात सुमारे ९,५०० झोपडपट्टी वस्त्या आढळल्या आहेत. ही जमीन संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारित आहे. त्यासाठी आवश्यक एनओसी नसल्यामुळे पुनर्विकास सुरू झाला नाही. त्यामुळे हजारो कुटुंबे अजूनही अत्यंत कठीण परिस्थितीत राहत आहेत. त्यांना मूलभूत सुविधांचा अभाव आणि असुरक्षित घरांचा सामना करावा लागत आहे. पुनर्विकास सक्षम करण्यासाठी आणि रहिवाशांना सुरक्षित घरे प्रदान करण्यासाठी एनओसी देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आपण हस्तक्षेप करून आवश्यक ती एनओसी लवकरात लवकर द्यावी, जेणेकरून दीर्घकाळ प्रलंबित पुनर्विकासाचे काम अधिक विलंब न करता सुरू करता येईल, असे म्हटले आहे.
