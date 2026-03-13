व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शुल्काचा भार हलका
उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची माहिती
मुंबई, ता. १३ : राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती अर्जाची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. मुलींना १०० टक्के, तर मुलांना ५० टक्के शिक्षण शुल्कमाफीचा लाभ देण्यात येत आहे. शुल्क आकारणाऱ्या महाविद्यालयांवर कारवाई करण्यात येणार आहे, असे उत्तर उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत दिले.
प्रलंबित शुल्क प्रतिपूर्ती आणि शिष्यवृत्ती वितरणातील अडचणींबाबत विधानसभा सदस्य रईस शेख यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री पाटील बोलत होते.
पाटील म्हणाले, की शिष्यवृत्ती अर्जातील माहितीची संख्या १३८वरून ६६पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. आवश्यक कागदपत्रे १७वरून आठवर आणली आहेत. आता सीईटी डेटा थेट वापरला जाणार असून विद्यार्थ्यांना वारंवार जात प्रमाणपत्र किंवा इतर कागदपत्रे सादर करावी लागणार नाहीत. महाविद्यालयांच्या आर्थिक स्थितीनुसार पहिल्या हप्त्याचे वितरण लवकर केले जाईल.
निर्वाह भत्ता योजनेंतर्गत शहरांच्या वर्गवारीनुसार विद्यार्थ्यांना १० महिन्यांसाठी वसतिगृह भत्ता दिला जातो. मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांसाठी दरमहा सहा हजार रुपये, महसूल विभागाच्या ठिकाणी पाच हजार १०० रुपये आणि तालुकास्तरावर चार हजार ८०० रुपये दिले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रश्नाच्या अनुषंगाने विधानसभा सदस्य सुधीर मुनगंटीवार, कैलास पाटील यांनी सहभाग घेतला.
विद्यार्थ्यांसाठी ‘अर्न अँड लर्न’
विद्यार्थ्यांसाठी ‘अर्न अँड लर्न’सारखी नवीन योजना सुरू करून सुमारे पाच लाख विद्यार्थ्यांना दरमहा दाेन हजार रुपये अतिरिक्त मानधन देण्याची योजना सरकार आखत आहे. या योजनेसंदर्भात अजून अधिकृत कोणतीही घोषणा नाही. याअंतर्गत विद्यार्थी विद्यापीठ किंवा कॉलेजच्या आवारात वृक्षारोपण, लायब्ररी व्यवस्थापन किंवा सामाजिक कामात मदत करतील. यासाठी सरकार, कॉलेज आणि सामाजिक संस्था मिळून निधी उभारतील, अशी माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
