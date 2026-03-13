एएसी-कला शिक्षण सीईटी प्रवेशनोंदणीस मुदतवाढ
मुंबई, ता. १३ : राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे घेतल्या जाणाऱ्या एएसी-कला शिक्षणमध्ये रेखा व रंगकला, शिल्पकला, वस्त्रकला, मातकाम, अंतर्गत गृहसजावट, धातुकला, उपयोजित कला या अभ्यासक्रमांच्या सीईटीच्या प्रवेश नोंदणीस १४ ते १६ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या परीक्षेसाठी शुक्रवारपर्यंत (ता. १३) अंतिम मुदत देण्यात आली हाेती. या अभ्यासक्रमाची प्रवेश परीक्षा १० एप्रिलला होणार आहे.
शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी एएसी-कला शिक्षण सीईटीसाठी २,७३२ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. या परीक्षेसाठी ऑनलाइन अर्ज, नोंदणी वेळापत्रक आणि माहिती पुस्तिका राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाच्या www.mahacet.org या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या अभ्यासक्रमांसाठीची सीईटी परीक्षा महाराष्ट्र राज्यातील विविध परीक्षा केंद्रांवर संगणकाधारित पद्धतीने ऑनलाइन घेतली जाणार आहे.
उमेदवारांनी पुढील अद्ययावत माहिती, तपशीलवार वेळापत्रक आणि परीक्षेशी संबंधित सूचनांसाठी नियमितपणे राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असे आवाहन सीईटी कक्षाने केले आहे.
मागील तीन वर्षांतील नोंदणी
२०२३-२४ : ३,४६०
२०२४-२५ : ३,१८१
२०२५-२६ : २,७८९
