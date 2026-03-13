रुग्णालयात आढळला डॉक्टर महिलेचा मृतदेह
मुंबई, ता. १३ : मुंबई सेंट्रल येथील जगजीवनराम रुग्णालयात बुधवारी (ता. ११) डॉ. अनुजा कुलकर्णी (४४) या मृतावस्थेत आढळल्या. याप्रकरणी नागपाडा पोलिस ठाण्यात अपघाती मृत्यूची नोंद घेत तपास सुरू केल्याचे उपआयुक्त कृष्णकांत उपाध्याय यांनी सांगितले.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जगजीवनराम रुग्णालयाचे संचालन पश्चिम रेल्वेकडून केले जाते. डॉ. कुलकर्णी रुग्णालयातील कान- नाक- घसा विभागात सेवा देत होत्या. त्यांच्यामार्फत बुधवारी काही शस्त्रक्रिया नियोजित होत्या; मात्र त्या शस्त्रक्रिया विभागात हजर न झाल्याने अन्य डॉक्टर, परिचारिकांनी त्यांना मोबाईलवर आणि त्यांच्या कार्यालयातील दूरध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. त्या प्रतिसाद देत नसल्याने एका कर्मचाऱ्याने त्यांचे कार्यालय गाठले. ते आतून बंद होते. त्याने अनेकदा दार ठोठावूनही आतून प्रतिसाद मिळत नव्हता. अखेर त्याने काचेतून डोकावून पाहिले तेव्हा डॉ. अनुजा कुलकर्णी या जमिनीवर बेशुद्धावस्थेत पडलेल्या दिसल्या. दार तोडून आत गेलेल्या अन्य डॉक्टरांनी तपासले असता त्यांचा आधीच मृत्यू झाला होता.
प्राथमिक तपासणीत संशयास्पद काही आढळलेले नाही, असे पोलिसांनी सांगितले. हृदयविकाराचा झटका आल्याने, वेळेत मदत मागू न शकल्याने त्यांचा मृत्यू झाला असावा, अशी शक्यताही वर्तवली. शवचिकित्सा अहवालातून त्यांच्या मृत्यूचे कारण स्पष्ट होईल, असे पोलिस ठाण्यातून सांगण्यात आले.
