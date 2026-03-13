सेवानिवृत्त वृद्धास आभासी अटक
सेवानिवृत्त वृद्धास आभासी अटक
४० लाख उकळले
मुंबई, ता. १३ ः सेवानिवृत्त बेस्ट कर्मचाऱ्यास दहा दिवस आभासी अटकेत ठेवून ४० लाख रुपये उकळणाऱ्या सायबर भामट्यांविरोधात गुरुवारी (ता. १२) गुन्हा नोंदवण्यात आला. भामट्यांनी मुंबई पोलिस असल्याचे भासवून तक्रारदारास सोने गहाण ठेवण्यास, त्यावर खासगी कर्ज काढण्यास भाग पाडले.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार भांडुप येथे राहतात. त्यांची पेन्शन आणि खासगी कंपनीत नोकरी करणाऱ्या मुलाच्या पगारावर त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. तक्रारदारास २९ जानेवारीला एका अनोळखी महिलेने संपर्क साधून आपल्या नावे बनावट सिम कार्ड मिळवत कोट्यवधींचा आर्थिक गैरव्यवहार झाला आहे. त्याबद्दल कुलाबा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असल्याची थाप मारत घाबरवले. पुढे पोलिस अधिकारी असल्याचे भासवून या प्रकरणात तुम्हाला अटक करीत आहोत, तपास संपेपर्यंत घराबाहेर पडता येणार नाही. अन्य कोणाला घरात काय सुरू आहे, याची माहिती देता येणार नाही, असे बजावले. या काळात भामट्यांनी तक्रारदारास आभासी कोर्टात उभे केले. रिझर्व्ह बँकेकडून आर्थिक गैरव्यवहाराचा तपास सुरू असल्याचे सांगत बँकेतील जमा आणि घरात असलेले सोने गहाण ठेवून, त्यावर कर्ज काढून भामट्यांनी स्वतःच्या बँक खात्यांवर घेतले. त्यानंतर संपर्क तोडला, असे पोलिसांनी सांगितले. सायबर पोलिसांनी (पूर्व विभाग) याप्रकरणी अनोळखी व्यक्तींविरोधात गुन्हा नोंदवून तांत्रिक तपास सुरू केला आहे.
