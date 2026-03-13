गॅस कमी लागणारे पदार्थच उपलब्ध करा
इंडक्शन वापरण्याचा हॉटेल संघटनेचा सल्ला
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : आखाती देशातील युद्धामुळे देशभरात गॅस सिलिंडरची टंचाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळे जास्त गॅस लागणारे पदार्थ मेनूत न ठेवण्याचा सल्ला हॉटेल संघटनेने हॉटेलचालकांना दिला आहे. अशा पदार्थांसाठी इंडक्शन कुकटॉप किंवा कन्व्हेक्शन ओव्हन वापरण्याचे आवाहनही हॉटेलचालकांना करण्यात आले आहे. फेडरेशन ऑफ हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन वेस्टर्न इंडिया यांनी याबबात हॉटेल चालकांना सूचना केल्या आहेत.
हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्सच्या संघटनेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ‘सुमारे ३० टक्के हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स सध्या सुरू असलेल्या एलपीजी सिलिंडरच्या तुटवड्यामुळे बंद पडले आहेत. जे हॉटेल्स चालू ठेवले आहेत, ते मर्यादित वेळेत चालविले जात आहेत. तसेच त्यातील मेनूतील पदार्थांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. त्यातच उपलब्ध गॅस वाचवण्यासाठी कॅन्टीनमध्ये कमी काम केले जात आहे. जर लवकरच नवीन पुरवठा बाजारात आला नाही, तर येत्या काही दिवसांत आणखी हॉटेल्स बंद होण्याची शक्यता आहे. छोट्या-मध्यम रेस्टॉरंट्सकडे गॅसचा फार कमी साठा आहे ते लवकर बंद होतील. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्र्यांनी दरमहा व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या सरासरी गरजेच्या २० टक्के वाटपाची घोषणा केली आहे. मात्र, या सिलिंडरचे वाटप हॉटेलचालकांपर्यंत कधी पोहोचणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
हॉटेल संघटनांकडून सरकार आणि संबंधित विभागाशी सातत्याने चर्चा सुरू आहे. जेणेकरून एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा लवकरच पूर्ववत होईल. वेळेत अंमलबजावणी झाल्यास हॉटेल्स-रेस्टॉरंट्स लवकर सुरू होतील आणि ग्राहकांना दिलासा मिळेल.
- प्रदीप शेट्टी, उपाध्यक्ष, एफएचआरएआय
