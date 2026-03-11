म्हसळा पंचायत समिती प्रभारी सभा
म्हसळा पंचायत समितीत सलग तिसऱ्यांदा राष्ट्रवादीची सत्ता
प्रभारी सभापतिपदी बबन मनवे यांची बिनविरोध निवड
म्हसळा, ता. ११ (बातमीदार) ः म्हसळा पंचायत समितीच्या सभापती आणि उपसभापतिपदाची निवड प्रक्रिया नुकतीच पार पडली. या निवडीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने सलग तिसऱ्यांदा पंचायत समितीवर आपली सत्ता राखण्यात यश मिळवले आहे. राष्ट्रवादीच्या बबन मनवे यांची प्रभारी सभापतिपदी बिनविरोध निवड झाली आहे.
म्हसळा पंचायत समितीचे सभापतिपद अनुसूचित जाती (महिला) प्रवर्गासाठी राखीव होते. मात्र, या प्रवर्गातील सदस्य उपलब्ध नसल्याने हे पद सध्या रिक्त ठेवले आहे. त्यामुळे फक्त उपसभापती यांची निवड करण्यात आली, तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार उपसभापतिपदी निवड झालेले बबन मनवे यांच्याकडेच प्रभारी सभापतिपदाचा कार्यभार सोपविण्यात आला आहे.
याप्रसंगी पंचायत समिती सदस्य तथा गटनेते लहू अंबाजी म्हात्रे, पंचायत समिती सदस्या समृद्धी चाचले, प्रियांका निंबरे, तालुका अध्यक्ष समीर बनकर, रेश्मा कानसे, महिलाध्यक्षा मीना टिंगरे, माजी अध्यक्षा सोनल घोले, श्रीपत मनवे, माजी उपसभापती मधुकर गायकर, माजी सभापती छाया म्हात्रे, महेश घोले, संतोष सावंत, किरण पालांडे, अनिल टिंगरे, माजी उपसभापती संदीप चाचले, प्रकाश म्हात्रे आदी मान्यवर उपस्थित होते. पक्षाच्या सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि सर्व कर्मचारी यांनी बबन मनवे यांना शुभेच्छा दिल्या. सतत तीन वेळ पंचायत समितीवर सत्ता मिळविण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यशस्वी झाले.
बबन मनवे यांनी म्हणाले की, खासदार सुनील तटकरे, आदिती तटकरे आणि आमदार अनिकेत तटकरे यांनी मला सुरुवातीला जिल्हा परिषद सदस्य आणि कृषी सभापती आणि आता प्रभारी सभापतिपद देऊन माझ्यावर जो विश्वास टाकला तो मी निश्चितपणे सार्थकी लावेन, सर्वांना विश्वासात घेऊन पंचायत समितीचा पारदर्शक कारभार करेन आणि कोणावरही अन्याय होऊ देणार नसल्याचे सांगितले.
फोटो -
म्हसळा ः बबन मनवे यांची प्रभारी सभापतिपदी निवड झाल्याने त्यांचे स्वागत आणि अभिनंदन करताना मान्यवर.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.