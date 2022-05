लिंबू आता घाऊक बाजारात ५ रुपये तर किरकोळ बाजारात ७ रुपये

वाशी : आवक कमी, त्यात तापमान वाढीमुळे मागणी वाढल्‍याने प्रतिकिलो १५० रुपयांपर्यंत गेलेले लिंबाचे दर आता सर्वसामन्यांच्या आवाक्यात येत आहेत. घाऊक बाजारात आवक वाढल्याने प्रतिकिलोचे दर ५० ते ८० रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत.मागील एक ते दीड महिन्यापासून लिंबू सर्वसामन्यांच्या आहारातून गायब झाले होते. अवकाळी पावसाने लिंबाच्या झाडाला पालवी न फुटल्याने उत्पादनावर परिणाम झाला होता. (Lemon Crisis And Why The Prices Are Very High)

त्यामुळे एपीएमसीत लिंबाची आवक कमी झाली होती. त्यात एप्रिल महिन्यात तापमानाचा पारा चाळिशी पार गेल्‍याने शीतपेय, लिंबू, सरबत, फळांच्या रसाची मागणी वाढली होती. आवक कमी असल्याने लिंबाचा प्रतिकिलो दर १०० ते १५० रुपयांपर्यंत गेले होते. सध्या एएपीएमसी बाजारात लिंबाच्या ४ ते ५ गाड्यांची आवक होत आहे. महिनाभरापूर्वी आठ ते दहा रुपयांना मिळणारा लिंबू आता घाऊक बाजारात ५ रुपये, तर किरकोळ बाजारात ७ रुपयांपर्यंत मिळू लागला आहे.

(Lemon rate down news)

लिंबाचा दर

घाऊक- प्रतिकिलो - ५०-८०

महिनाभरापूर्वी - १००-१५०