गर्भाशयातून अडीच किलो वजनाचा मासांचा गोळा काढला

Dhule : लम्पी आजारावर लसीची मात्रा; शेतकऱ्यांना लसीकरण करुन घेण्याचे आवाहन

नेर (जि. धुळे) : मागील दोन वर्षांपासून जनावरांवर लम्पी आजाराचा मोठा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे. यासाठी वेळीच उपाययोजना करण्यासाठी सोमवारी (ता.१२) जनावरांवर नेर येथील पशुवैद्य रुग्णालयात लसीकरण करण्याचे काम वेगाने सुरु आहे. (Lumpy disease vaccine dosage Appeal to farmers to get vaccinated na