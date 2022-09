ठाण्यात शिंदे गटाला दबावतंत्राचा पहिला फटका

गांधी जयंतीपासून राज्यात होणार 'हॅलो' ऐवजी 'वंदेमातरम्' अभियानाला सुरुवात

मुंबई : स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त गांधी जयंतीपासून विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. याअंतर्गत हॅलो ऐवजी वंदेमातरम् अभियानाचा शुभारंभही होणार आहे. या अभियानात राज्यातील जनतेनं सहभागी व्हावं, असं आवाहन सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केलं आहे. (Instead of Hello V