महामार्गांवर आमगाव येथे एकाच ठिकाणी दोन अपघात

Oscars 2023 : 'छेल्लो शो' भारताकडून ऑस्करसाठी अधिकृत एन्ट्री

नवी दिल्ली : गुजराती सिनेमा छेल्लो शो हा भारताकडून ऑस्कर 2023 साठी अधिकृत एन्ट्री असणार आहे. गुजरात सरकारकडून ही माहिती देण्यात आली आहे. एएनआयनं याबाबत वृत्त दिलं आहे. (Gujarati film Chhello Show is India official entry for Oscars 2023)