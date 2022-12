‘टेन्शन कायकु लेने का’ कार्यशाळेत पालकही रमले

मालाड, ता. २६ (बातमीदार) : अस्मिता सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक संस्था संचालित जमनाधर अग्रवाल माध्यमिक विद्यालय जोगेश्वरीत सकाळच्या ‘टेन्शन कायकु लेने का’ या नववी, दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित उपक्रमाला पालकांचाही उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. या कार्यशाळेला अमोल नलावडे यांनी मार्गदर्शन केले.

अमोल नलावडे यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करत अगदी हसत-खेळत कठीण रासायनिक सूत्र व संज्ञा लक्षात ठेवण्यासाठी गमतीदार ट्रिक्स शिकवल्या, तसेच दहावीचा लक्षकेंद्रित अभ्यास करताना ताण आणि भीती दूर कशी करावी, याबाबत साधे-सोपे उदाहरण देत समजावले. यासोबत अभ्यासाची सांगड कशा प्रकारे मेडिटेशनशी घालावी याचे ही प्रात्यक्षिक करून घेतले. या वेळी विद्यार्थ्यांसह पालकांनीही या कार्यशाळेत अभ्यासातील एकाग्रता, आकलनशक्ती, स्मरणशक्ती वाढवण्यासाठी मेडिटेशनचा कसा वापर करावा याचा अनुभव घेतला. या वेळी थिंक इट, इंक इट, डू इट, रिव्हिव इट (Think it ink it do it review it) असा मंत्र मार्गदर्शन करताना अमोल नलावडे यांनी दिला. नलावडे यांनी विद्यार्थी आणि पालकांशी संवाद साधत विद्यार्थी आणि पालकांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली. याप्रसंगी शाळेचे मुख्याध्यापक संतोष फडतरे यांनी संस्थेच्या वतीने मार्गदर्शक अमोल नलावडे तसेच पालक आणि उपस्थितांचे आभार व्यक्त केले.

-------------

या कार्यशाळेत टीव्ही आणि मोबाईलपासून कसे दूर राहावे, याविषयी अमोल नलावडे यांनी विशेष मार्गदर्शन केले. तसेच या वेळी मोबाईलचे फायदे-तोटे काय, याबाबत विद्यार्थ्यांना समजावून सांगितले, तसेच मोठ्या प्रश्नांची उत्तरे कशी लक्षात ठेवावीत, याबाबतही मार्गदर्शन केले.