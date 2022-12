तुनिषाच्या आई-मामाचा जबाब नोंदवला

नालासोपारा, ता. २९ (बातमीदार) : अभिनेत्री तुनिषा शर्मा प्रकरणात गुरुवारी (ता. २९) तनुषाची आई वनिता शर्मा, मामा पवन शर्मा आणि तिची मावशी यांच्यासह स्टुडिओमधील दोन मुली असे पाच जणांचे जबाब नोंदवण्यात आले. आम्ही आमचे जबाब नोंदवले असून सध्या यावर जास्त बोलू इच्छित नाही, अशी प्रतिक्रिय पवन शर्मा यांनी दिली. दरम्यान, आरोपी सिजान खान याला दोन दिवसांची वाढीव पोलिस कोठडी देण्यात आली आहे.

तुनिषाच्या आत्महत्येनंतर तिची आई वनिता शर्मा यांनी सिजान खान याच्यावर आरोप केले होते. सिजान खान याचे दुसऱ्या मुलीशी संबंध असताना त्याने तुनिषासोबत संबंध ठेवले होते, हे तुनिषाला समजल्यानंतर त्यांच्यात वाद सुरू झाले. त्यानंतर दोघांनी आपले संबंध थांबवले होते. यामुळे नैराश्यात जाऊन तिने आत्महत्या केल्याचा आरोप वनिता यांनी केला आहे. सिजानच्या पोलिस कोठडीदरम्यान वालीव पोलिसांनी विटकरी रंगाची कापडाची पट्टी, एक निळ्या रंगाचा आयफोन, दुसरा काळ्या रंगाचा आयफोन जप्त करण्यात आला आहे. यासोबत एक कागद पोलिसांना सापडला आहे. यामध्ये इंग्रजीत मजकूर लिहिण्यात आला आहे. पाठीमागील कोऱ्या जागेवर पेनने नक्षी काढण्यात आली असून त्याखाली सिजान असे लिहून त्याखाली बदाम काढण्यात आला आहे; तर त्याखाली तुनिषा असे लिहिले आहे. त्याखाली He Is blessed to have me as a co-actor woohooo व त्याच्यापुढे उद्‍गारवाचक चिन्ह काढलेली चिठ्ठी पोलिसांनी जप्त केली आहे.

हिजाब प्रकरण

तुनिषा आणि सिजान खान यांचे प्रेमसंबंध जुळल्यानंतर तिच्या वागण्या-बोलण्यात फरक पडला होता. ती हिजाबपण घालायची, असे तुनिषाचे मामा पवन शर्मा यांच्या जबाबात असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. एका फोटोत सिजान आणि तुनिषा एकत्र गणपतीची आरती करत आहेत. त्या वेळी तुनिषाने हिजाब घातला आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी तपास व्हावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.