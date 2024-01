sanjay gandhi national park official suspend due to put wrong name of dcm ajit pawar sakal

मुंबई Ajit Pawar : उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे नाव चुकल्याने आयुक्तांवर निलंबनाची कारवाई संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान व्यवस्थापनाकडून प्रकाशित करण्यात आलेल्या दिनदर्शिकेवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नावात चूक झाल्याने संबंधित आयुक्तांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.