मुसळधार पावसाने पालेभाज्या महागल्या
फळभाज्यांचे दर घसरले
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाचा फटका पालेभाज्यांनाही बसला आहे. भायखळा येथील जुनी भाजी मंडईत पालेभाज्यांचे दर वाढले आहेत. दुसरीकडे फळभाज्यांचे दर मात्र कमी झाले आहेत.
तीन दिवसांत भाजी मंडईत फक्त दोन ते तीन गाड्यांचीच आवक झाली. जोरदार पावसामुळे नागरिक बाजारात येण्याचे टाळत असल्याने व्यापाऱ्यांच्या गाळ्यात मोठ्या प्रमाणात भाजीपाला पडून राहिला. अनेक भाज्या विक्रीअभावी सडल्या. त्यात पालेभाज्यांचे नुकसान जास्त झाले. परिणामी पालेभाज्यांचे दर चढे राहिले. दुसरीकडे फळभाज्या लगेच खराब होत नसल्याने त्यांचा पुरवठा टिकून राहिला आणि दर घसरले.
व्यापाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार रविवारी रात्रीपासूनच पावसाचा जोर वाढला होता. रात्री उशिरा आणि पहाटेदरम्यान काही गाड्या दाखल झाल्या. त्यापैकी अनेक लहान वाहनांचा समावेश होता. पहाटेच्या सत्रात ग्राहकांनी काही प्रमाणात खरेदी केली; मात्र दिवसभर पावसाचा जोर कायम राहिल्याने बाजारात गर्दी झाली नाही. त्यामुळे भाजीपाला शिल्लक राहिला आणि त्याचा थेट परिणाम भावांवर झाला.
मुंबईतील पाऊस कमी झाला असला तरी नाशिक विभागात पावसाचे प्रमाण वाढल्याने येत्या काही दिवसांत भावांमध्ये आणखी चढ-उतार होण्याची शक्यता असल्याचे जुनी भाजी मंडईचे संचालक किरण झोडगे यांनी सांगितले. त्यांनी नमूद केले, की पावसामुळे अनेक भाज्या सडून गेल्या असून, ग्राहकांच्या गैरहजेरीमुळे विक्री घटली आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना मोठ्या तोट्याला सामोरे जावे लागत आहे.
पावसाळ्यात रस्त्यावर पाणी साचल्याने मालवाहतूक विस्कळित होते. अनेकदा गाड्या उशिरा पोहोचतात किंवा प्रवासात भाजीपाला खराब होतो. या वर्षी मुसळधार पावसामुळे समस्या अधिक गंभीर झाली असून, ग्राहकांना महागाईचा आणि व्यापाऱ्यांना तोट्याचा दुहेरी फटका बसला आहे.
भाज्या ओल्या झाल्याने त्या जास्त टिकणार नाहीत. तसेच श्रावण सुरू असल्याने मांसाहारदेखील बंद आहे. त्यामुळे फळभाज्यांवरच अवलंबून राहावे लागणार असल्याचे ग्राहक नयना कुलकर्णी यांनी सांगितले.
वाशी एपीएमसी मार्केटचे संचालक शंकर पिंगळे म्हणाले, की होलसेल बाजारात भाज्यांचे दर कमी झाले आहेत. पाऊस असल्याने कोथिंबीर, मेथी, शेपू, पालक या भाज्या खराब झाल्या. ग्राहक नसल्याने फेकून द्यावा लागल्या. पाऊस असल्याने नवा माल पोहोचू शकला नाही. ग्राहकही आले नाहीत. भाज्यांचे नुकसान झाले, असे त्यांनी सांगितले. होलसेल बाजारात दिवसभरात फक्त २३ ट्रक, २०० टेम्पो, २२० पिकअप पोहोचले. १० ते १५ टक्के भाज्या महागल्या आहेत, अशी माहिती वाशी मार्केटमधील भाजीचे व्यापारी रामदास पोवळे यांनी दिली.
जुनी भाजी मंडईतील भाव
भाज्या आताचे भाव मागील भाव
गवार ६० ६०
पडवळ २८ ३२
भोपळा १२ १४
तोंडली ४८ ३२
टोमॅटो ४० ४४
मेथी २० १५
पालक १६ १४
शेपू २० १५
मिरची ४० ते ५० ५० ते ६०
