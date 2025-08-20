''इंग्रजांसोबत लढून जागा जिंकली''
‘इंग्रजांसोबत लढून जागा जिंकली’
यशवंत बिवलकर यांचे स्पष्टीकरण
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २० : नवी मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी सिडकोने बिवलकर कुटुंबाला १२.५ टक्के भूखंड देण्यावरून सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर यशवंत बिवलकर यांनी परदेशातून स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनी सांगितले, की ही जमीन त्यांचे पूर्वज विलायक धोंडीराम बिवलकर यांनी इंग्रज सरकारविरुद्ध कायदेशीर लढा देऊन परत मिळवली होती. त्यामुळे या प्रकरणाला आता वेगळे वळण प्राप्त झाले आहे.
राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार यांनी बिवलकर कुटुंबाला ५,००० कोटी रुपयांची जमीन दिल्याचा आरोप करून या प्रकरणाची निवृत्त न्यायधीशांमार्फत चौकशीची मागणी केली आहे. या आरोपांना उत्तर देताना बिवलकर यांनी सांगितले, की ही जमीन आरमार प्रमुख कान्होजी आंग्रे यांच्या वंशजांनी इनाम म्हणून दिली होती. ब्रिटिशांनी ती जप्त केल्यावर त्यांच्या पूर्वजांनी लंडन येथील पी. व्ही. कौन्सिलमध्ये (तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालय) खटला जिंकून ती परत मिळवली.
बिवलकर यांनी या आरोपांना निराधार ठरवले असून, काही घटक खंडणी उकळण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा दावा केला आहे. त्यांनी आरोप केला, की हे लोक वन विभागाला हाताशी धरून जमिनीवर वन विभागाचा हक्क असल्याचा खोटा दावा करीत आहेत. सिडकोसोबतच्या या जमिनीच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयात बिवलकर कुटुंब जिंकले असून, सिडकोने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने सध्या त्यावर स्थगिती आहे. बिवलकर म्हणाले, की जर ही जमीन वन खात्याची असेल तर तिथे विमानतळाऐवजी वृक्षारोपण करावे. भारतात परतल्यावर खोटे आरोप करणाऱ्यांवर मानहानीचा खटला दाखल करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महायुतीच्या नेत्याकडून रसद
महायुतीमधील एका नेता सिडको आणि वन विभागाची गोपनीय माहिती महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना पुरवून वाद उभे करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप नवी मुंबईतील एका महायुतीच्या नेत्याने खासगीत केला आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीत त्या बदल्यात या नेत्याला महाविकास आघाडी मदत करणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. याप्रकरणी लवकरच महायुतीच्या मुख्य नेत्यांकडे तक्रार करणार असल्याचेही या नेत्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.