बेलापूरजवळ टँकर उलटून काेंडी
नवी मुंबई, ता. २० (वार्ताहर) : तळोजा येथून शिवडी येथे जाणारा तेलाने भरलेला टँकर बुधवारी पहाटे बेलापूर येथे सायन-पनवेल मार्गावर उलटला. बेलापूरकडे जाणार्या रस्त्यावर काही वेळ वाहतूककोंडी झाली होती. टॅँकरमधून तेलगळती न झाल्याने माेठी दुर्घटना टळली. महापालिका अग्नीशमन दलाचे जवान आणि वाहतूक पाेलिसांनी तेल दुसऱ्या टॅँकरमध्ये भरून अपघातग्रस्त टॅँकर हायड्रा क्रेनच्या सहाय्याने बाजूला करून सायंकाळी ५ च्या सुमारास वाहतूक सुरळित करण्यात आली.
अपघातग्रस्त टँकर पहाटे पाचच्या सुमारास तळोजा येथून शिवडी येथे जात होता. अंधार आणि पावसामुळे टँकरचालकाला उड्डाणपुलाचा अंदाज न आल्यामुळे हा टँकर उड्डाणपुलाच्या उजव्या बाजूला जाऊन अनियंत्रित झाला. त्यानंतर ताे भररस्त्यात उलटला. अपघातानंतर टँकरचालकाने बाहेर पळ काढला. टँकर बेलापूरच्या मार्गावर उलटल्याने मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या वाहतुकीवर त्याचा फारसा परिणाम झाला नाही; मात्र काही वेळ वाहतूक संथ गतीने सुरू होती. महापालिका अग्निशमन दलाच्या जवान आणि वाहतूक पोलिसांनी सीबीडीच्या दिशेने जाणारा मार्ग वाहतुकीसाठी बंद केला. त्यानंतर दुपारी तेल कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना पाचारण करण्यात आले. त्यानंतर अपघातग्रस्त टँकरमधील तेल दुसऱया टँकरमध्ये भरण्यात आले. त्यानंतर हायड्रा क्रेनच्या सहाय्याने अपघातग्रस्त टँकर बाजूला काढून वाहतूक सुरळित करण्यात आली. या अपघाताची नोंद सीबीडी पोलिस ठाण्यात करण्यात आली आहे.
