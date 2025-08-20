संजय शिरसाट यांच्याकडून सत्तेचा गैरवापर करुन भष्ट्राचार : रोहीत पवार
भूखंड वाटपात पाच हजार कोटींचा भ्रष्टाचार
रोहित पवार : संजय शिरसाट यांच्याकडून सत्तेचा गैरवापर
वाशी, ता. २० (बातमीदार) : नवी मुंबईतील भूमिपुत्रांसाठी असलेली सुमारे ५,००० कोटी रुपयांची १५ एकर जमीन शिरसाट यांनी पदाचा गैरवापर करून बिवलकर कुटुंबाला दिली, असा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) नेते रोहित पवार यांनी केला आहे. त्याचबरोबर माजी सिडको अध्यक्ष संजय शिरसाट यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत.
सिडको कार्यालयावर महाविकास आघाडीच्या वतीने बुधवारी (ता. २०) विविध मागण्यांसाठी मोर्चा काढण्यात आला होता. मोर्चानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना पवार म्हणाले, ‘‘नवी मुंबईतील भूमिपुत्रांची घरांसाठीची सिडकोची सुमारे पाच हजार कोटी रुपये बाजारभाव असलेली १५ एकर जमीन ही मंत्री संजय शिरसाट यांनी बिवलकर कुटुंबाला दिली. निवडणुकीच्या १५ दिवस आधी पदभार स्वीकारलेल्या शिरसाट यांनी हा भ्रष्टाचार करून आपल्या पक्षासाठी मोठा फायदा मिळवला आणि फंड गोळा केला. ते म्हणाले, की या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली पाहिजे आणि शिरसाट यांचा राजीनामा घेतलाच पाहिजे. हा भ्रष्टाचार केवळ शिरसाटांपुरता मर्यादित आहे की त्यात सरकारचाही हात आहे हे स्पष्ट होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
या वेळी प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनीही या भूखंड वाटपातील भ्रष्टाचारावर जोर दिला. सिडकोच्या घरांच्या वाढलेल्या किमती आणि बैठ्या चाळींना देण्यात आलेल्या नोटिसांबाबतही त्यांनी सिडको अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. जर सिडकोने यावर योग्य निर्णय घेतला नाही, तर गणेशोत्सवानंतर मोठा मोर्चा काढण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
सिडकोचे स्पष्टीकरण
सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी या आरोपांवर स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले की, बिवलकर कुटुंबाला १२.५ टक्के योजनेअंतर्गत जमीन वाटपाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला होता आणि हे वाटप सरकारच्या विधी व न्याय विभागाच्या अहवालानुसारच झाले आहे. तरीही यासंदर्भात आलेल्या तक्रारींनंतर पुन्हा एकदा अहवाल राज्य सरकारकडे पाठवला जाईल.
ओला दुष्काळ जाहीर करावा!
रोहित पवार यांनी या वेळी राज्य सरकारकडे ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणीही केली. अतिवृष्टीमुळे १४ लाख हेक्टरहून अधिक शेतीचे नुकसान झाले आहे. सरकारने पंचनामा न करता शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
