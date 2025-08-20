वांद्रे स्कायवॉय प्रकरणी अवमान कारवाई का करू नये ?
वांद्रे स्कायवॉय प्रकरण
---
अवमान कारवाई का करू नये?
उच्च न्यायालयाचे पालिकेला खडेबोल
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० ः वांद्रे (पूर्व) रेल्वे स्थानकाबाहेरील वाहतूक कोडींच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी १५ महिन्यांत नव्याने स्कायवॉक उभारण्यात येईल, अशी हमी महापालिकेने उच्च न्यायालयाला दिली होती; परंतु पालिका प्रशासनाने स्वतःचा शब्द पाळला नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर अवमान कारवाई का करू नये, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने बुधवारी पालिका प्रशासनला फटकारले. तसेच याबाबत शेवटी भूमिका स्पष्ट करण्याची संधी दिली.
वांद्रे स्थानक (पूर्व) ते कलानगर तथा म्हाडा कार्यालयाकडे जाणाऱ्या रस्त्यापर्यंत पुन्हा स्कायवॉक उभारण्याची मागणी वकील के. पी. नायर यांनी उच्च न्यायालयात केली होती. वांद्रे रेल्वेस्थानकाबाहेर एकच पदपथ असून सततची वर्दळ तसेच रिक्षा, वाहनांच्या गर्दीमुळे येथे अनेक अपघात होतात, असा दावा त्यांनी केला होता. मुंबईतील पहिला स्कायवॉक अशी ओळख असलेला हा स्कायवॉक एमएमआरडीएने २००८-२००९मध्ये उभारून नंतर तो पालिकेकडे हस्तांतरित केला होता; परंतु तो असुरक्षित असल्याचे निदर्शनास येताच २०१९मध्ये पाडण्यात आला. नायर यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने स्कायवॉकचे बांधकाम १५ महिन्यांत पूर्ण करावे, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार काम सुरू केले असून विहित कालावधीत तो पूर्ण करण्यात येईल, अशी हमी पालिकेच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली होती. त्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. पालिकेने दिलेल्या हमीची पूर्तता केलेली नाही. १९ महिने लोटले तरीही स्कायवॉकचे केवळ खांब उभारण्यात आले असून, उर्वरित काम शिल्लक असल्याचे याचिकाकर्ते के. पी. नायर यांनी न्यायालयाला सांगितले.
----
कंत्राटदाराबाबत पालिका अनभिज्ञ!
स्कायवॉकचा कंत्राटदार कोण आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने पालिकेकडे केली; परंतु पालिका प्रशासनाला काहीच माहिती नसल्याचे निदर्शनास येताच न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. पालिका प्रशासन स्वतः दिलेल्या हमीची पूर्तता करीत नाही, कंत्राटदार कोण आहे हे माहिती नाही. मग तुमच्याविरोधात अवमान कारवाई का करू नये, अशी विचारणा न्यायालयाने पालिकेकडे केली. तसेच झालेल्या विलंबाबाबत भूमिका मांडण्याची शेवटची संधी देऊन सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब केली.
