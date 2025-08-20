भिवंडीत गोदामात अडकलेल्या ९ कामगारांना वाचवण्यात यश
भिवंडीत गोदामात अडकलेल्या नऊ कामगारांना वाचवण्यात यश
भिवंडी, ता. २० (बातमीदार) : भिवंडीत मंगळवारी (ता. १९) झालेल्या मुसळधार पावसामुळे उल्हास नदीची पातळी वाढली. यामुळे लोनाड गावातील चौधरपाडा येथील धूळखडी भागात पाणी शिरले. यामुळे श्री डिजिटल स्केल आणि निखिल जैन यांच्या गोदामात काम करणारे नऊ कामगार अडकले होते. त्यांना भिवंडी तहसील कार्यालयातील आपत्ती व्यवस्थापनाने रेस्क्यू करून बाहेर काढले.
बुधवारी (ता. २०) सकाळी पाणीपातळी आणखी वाढल्यानंतर कामगारांनी त्यांच्या मालकाला माहिती दिली. त्यानंतर स्थानिक सरपंच वनिता जाधव आणि ग्रामविस्तार अधिकारी व्यंकटेश धोंगडे यांनी तत्काळ तहसीलदार अभिजित खोले यांना याबाबत कळविले.
तहसीलदार खोले यांच्या आदेशानुसार, ग्राम महसूल अधिकारी चित्रा विशे आणि अग्निशमन दलाच्या आपत्ती व्यवस्थापन पथकाने बचावकार्य सुरू केले. बोटीच्या मदतीने एका तासाच्या बचावकार्यानंतर सर्व नऊ कामगारांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले. या यशस्वी बचावकार्यामुळे कामगारांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आणि प्रशासनाचे आभार मानले.
