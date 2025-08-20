बदलापूरचा प्रारूप प्रभाग रचना आराखडा प्रसिद्ध
बदलापूर, ता. २० (बातमीदार) : सध्या वादाचा मुद्दा बनलेल्या बदलापूर पालिकेचा प्रारूप प्रभाग रचना आराखडा नुकताच जाहीर झाला आहे. काही दिवसांपूर्वी प्रभाग रचनेत फिक्सिंग झाल्याचा आरोप भाजपचे आमदार किसन कथोरे यांनी केला होता.
प्रारूप प्रभाग रचना आराखडा जाहीर झाल्यानंतर या आराखड्यासंदर्भात काही तक्रारी किंवा सूचना, हरकत असतील तर पुढील दहा दिवसात अर्ज करता येणार आहे. या हरकती आणि तक्रारींवर सुनावणी घेण्यात येईल, अशी माहिती पालिकेचे मुख्याधिकारी मारुती गायकवाड यांनी दिली आहे. आगामी पालिका निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन, प्रशासकीय स्तरावर तयारी सुरू झाल्या आहेत. अशा वेळी दोन दिवसांपूर्वीच पत्रकार परिषद घेऊन आमदार कथोरे यांनी काही राजकीय नेत्यांच्या सांगण्यावरून पालिकेचे मुख्याधिकारी यांनी आर्थिक दिवाण-घेवाण करून प्रभाग रचनेच्या आराखड्यात फिक्सिंग केल्याचा आरोप केला होता. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली आहेत. नव्याने प्रभाग रचना आराखडा तयार केला जावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. दरम्यान, सोमवारी प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर केली असून, हरकती आणि तक्रारी घेण्यासाठी दहा दिवसांची मुदत दिली आहे. या हरकती आणि तक्रारींवर सुनावणी घेणार असल्याची माहिती मुख्याधिकारी गायकवाड यांनी दिली. आरोपासंदर्भात विचारणा केली असता, निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार हा प्रभाग रचना आराखडा तयार केल्याची माहिती त्यांनी दिली.
