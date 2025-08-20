अंत्यसंस्कारासाठी धावून आली एनडीआरएफ टीम
अंत्यसंस्कारासाठी एनडीआरएफचा मदतीचा हात
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २० : टिटवाळा येथे मुसळधार पावसामुळे पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असताना एका महिलेच्या अंत्यसंस्कारासाठी एनडीआरएफ टीमने मदतीचा हात पुढे केला. यामुळे स्थानिकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, त्यांच्या कार्याला सलाम केला जात आहे.
मागील दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या जोरदार पावसामुळे उल्हास आणि काळू नद्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. त्यामुळे टिटवाळ्यानजीकच्या फेळे गावातील ‘मनासा’ रिहॅबिलिटेशन सेंटरमधील जिजाबाई मंचेकर यांचा नैसर्गिक मृत्यू झाला. पण सर्वत्र पाणी साचल्याने त्यांच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार कसे करायचे, हा मोठा प्रश्न उभा राहिला होता.
याची माहिती मिळताच कल्याणचे तहसीलदार सचिन शेजाळ यांनी तातडीने एनडीआरएफ टीमशी संपर्क साधला. एनडीआरएफच्या जवानांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी बोटीच्या मदतीने जिजाबाई मंचेकर यांचा मृतदेह सुरक्षितपणे स्मशानभूमीपर्यंत पोहोचवला. त्यानंतर त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या माणुसकीच्या कार्यामुळे एनडीआरएफच्या टीमचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
