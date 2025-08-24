पाणी नाही, तर मतदान नाही!
मोहिनी जाधव : सकाळ वृत्तसेवा
बदलापूर, ता. २४ : चार वर्षांपासून पाण्याच्या समस्येला कंटाळलेल्या बदलापूर पश्चिमेकडील मोहन व्हॅली सोसायटीच्या रहिवाशांनी अखेर संताप व्यक्त केला आहे. दिवसा नळाला फक्त पाच मिनिटेच पाणी येते, ही समस्या कायम राहणार असेल तर येणाऱ्या कुळगाव बदलापूर नगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीवर आम्ही बहिष्कार टाकणार, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. रहिवाशांनी सोसायटी आवारात रिकामी भांडी घेऊन महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व स्थानिक लोकप्रतिनिधींविरोधात घोषणाबाजी केली.
हेंद्रेपाडा परिसरातील मोहन व्हॅली सोसायटीमध्ये १३ इमारती, ४१२ सदनिका, अडीच ते तीन हजार लोकसंख्या आणि दीड ते पावणे दोन हजार मतदार आहेत. ही सोसायटी उच्च मध्यमवर्गीयांची सोसायटी म्हणून ओळखली जाते. चार वर्षांहून अधिक काळापासून या सोसायटीला पाण्याची मोठी समस्या जाणवत आहे. सहा ते सात महिन्यांपासून प्रत्येक घरांमध्ये फक्त पाच मिनिटांसाठी नळाला पाणी येते. तेवढ्या पाण्यात घरची कोणती कामे करायची? रोज साधारण ५०० रुपये खर्च करून पिण्याचे पाणी विकत घेतले जाते. घरात वापरायला पाणी नसल्यामुळे नोकरदार वर्ग कामावरून आल्यानंतर घरात चिडचिड, मनस्ताप आणि संताप अनावर होत आहे, अशी प्रतिक्रिया रहिवाशांनी व्यक्त केली आहे.
चार वर्षांपासून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, स्थानिक आमदार, माजी लोकप्रतिनिधी यांचे उंबरठे झिजवूनही सोसायटीमधील पाण्याची समस्या सुटलेली नाही. अखेर रहिवाशांनी सोसायटी आवारात उतरून हातात रिकामी पाण्याची भांडी घेऊन जोरदार घोषणाबाजी केली. आम्ही नियमित कर भरतो, आम्ही नियमित पाण्याची बिले अदा करतो. आम्हाला पाणी मिळत नसेल, तर दाद मागायची कोणाकडे? हा प्रश्न उपस्थित केला. पाणी देऊ शकत नसाल तर मते मागायलाही येऊ नका. समस्या सुटणार नसेल तर आगाऊ कुळगाव बदलापूर नगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीवर एकमताने बहिष्कार टाकू, असा निर्धार सोसायटीधारकांनी व्यक्त केला आहे.
चार वर्षांपासून पाणी समस्येला तोंड देत आहोत. पाणी नसल्यामुळे कुटुंबांमध्ये वाद वाढले आहेत. नियमित कर, पाण्याची बिले भरूनही पाणी मिळत नाही. टँकर लॉबीवर आम्ही बहिष्कार टाकलेला आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा बाटला विकत घेऊन दैनंदिन कारभार हाकत आहोत. पाणी समस्या लवकरात लवकर मार्गी लावावी.
- दक्षता गुरव तोरणे, अध्यक्ष,
मोहन व्हॅली सोसायटी
दिवाळीत पणती-उटणे नकोत, आम्हाला पाणी हवे. भविष्यात पणती आणि उटणे घेऊन आमच्या दारात येऊ नका. कारण आम्ही तुम्हाला मतदान करणार नाही. विधानसभेच्या वेळी मते मागायला आलात, तेव्हा निवडणुका होईपर्यंत पाणीपुरवठा सुरळीत होता. निवडणुका संपल्या तशा परिस्थिती जैसे थेच झाली आहे. असे असेल तर आम्ही मतदानावरच बहिष्कार टाकणार आहोत.
- वेदिका गवस, स्थानिक रहिवासी
शहरातील बडे बडे राजकारणी, स्थानिक आमदार, माजी लोकप्रतिनिधी हे जर आमची पाण्याची समस्या सोडवू शकत नसतील तर आम्ही त्यांचा धिक्कार करतो. बदलापूर ही एकमेव नगरपालिका असेल जिथे पाण्यासाठी नागरिकांना वर्षभर झगडावे लागते. ऐन पावसाळ्यात पाणी नाही. त्यामुळेच सर्व राजकारणांना आम्ही घरी बसवणार आहोत.
- रामहरी आगलावे, स्थानिक रहिवासी
बदलापूर : मोहन व्हॅली सोसायटीच्या रहिवाशांनी रिकामी भांडी घेऊन एमजेपी आणि लोकप्रतिनिधींविरोधात घोषणाबाजी केली.
