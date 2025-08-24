गणेशोत्सवानिमित्त मध्य रेल्वेच्या नागपुरसाठी दोन विशेष गाड्या
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : गणेशोत्सवानिमित्त गावी जाणाऱ्या प्रवाशांच्या सोयीसाठी मध्य रेल्वेने सीएसएमटी ते नागपूर या मार्गावर दोन विशेष गाड्या चालविण्याची घोषणा केली आहे. या गाड्या २५ व २६ ऑगस्ट रोजी धावणार असून, यामुळे विदर्भाकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मध्य रेल्वेकडून दिलेल्या माहितीनुसार, ट्रेन क्रमांक ०११०१ सीएसएमटी-नागपूर विशेष गाडी २५ ऑगस्ट रोजी मध्यरात्री १२.३० वाजता सुटून त्याच दिवशी दुपारी ३.५० वाजता नागपूरला पोहोचेल. परतीची ट्रेन क्रमांक ०११०२ नागपूर- सीएसएमटी विशेष २६ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी ५.२० वाजता सुटून पुढील दिवशी सकाळी ८.२५ वाजता सीएसएमटी येथे पोहोचेल. या गाड्यांना दादर, ठाणे, कल्याण, इगतपुरी, नाशिक रोड, मनमाड, जळगाव, भुसावळ, मलकापूर, शेगाव, अकोला, मूर्तिजापूर, बदनेरा, धामणगाव आणि वर्धा या स्थानकांवर थांबा देण्यात आला आहे. गणेशोत्सवासाठी मध्य रेल्वेने आतापर्यंत ३०६ विशेष गाड्यांची घोषणा केली असून, यात कोकणसह विदर्भ व मराठवाड्यातील प्रवाशांसाठी अतिरिक्त गाड्यांचा समावेश आहे. या गाड्यांचे आरक्षण संगणकीकृत आरक्षण केंद्रांवर आणि ‘आयआरसीटीसी’च्या संकेतस्थळावर सुरू करण्यात आले आहे.
गणेशोत्सवासाठी गावी जाणाऱ्या प्रवाशांची होणारी प्रचंड गर्दी लक्षात घेऊन रेल्वे प्रशासनाकडून यंदा मोठा गाड्यांचा ताफा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. भारतीय रेल्वेने आतापर्यंत देशभरात ३८० विशेष गाड्यांची घोषणा केली असून, त्यापैकी सर्वाधिक ३०६ गाड्या मध्य रेल्वेकडून चालवल्या जाणार आहेत. महाराष्ट्र आणि कोकणात होणाऱ्या प्रवासी लोंढ्याला तोंड देण्यासाठी या गाड्यांची सोय करण्यात आली आहे.
