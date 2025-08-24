भाविकांचे मेगाब्लॉकमुळे हाल
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : गणरायाच्या आगमनाची आतुरता सर्वत्र दिसत असताना रविवारी (ता. २४) शहरातील बाजारपेठा खरेदीसाठी फुलून गेल्या. पावसाने उघडीप दिल्याने लाडक्या गणरायाच्या सजावटीपासून मिठाईपर्यंत वस्तूंच्या खरेदीसाठी मुंबईकर मोठ्या संख्येने घराबाहेर पडले; मात्र मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गावर आणि ट्रान्स हार्बर मार्गावरील मेगाब्लॉकमुळे प्रवाशांची चांगलेच हाल झाले.
मध्य रेल्वेच्या दादर, सीएसएमटी, ठाणे, कुर्ला या बाजारपेठांत सकाळपासूनच भाविकांची गर्दी उसळली. खरेदीसाठी निघालेल्या नागरिकांना रेल्वेस्थानकांवर मोठ्या प्रमाणावर अडचणींना सामोरे जावे लागले. माटुंगा ते मुलुंडदरम्यान अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावर सकाळी ११ ते दुपारी ४ वाजेपर्यंत ब्लॉक घेण्यात आला होता. यादरम्यान, धीम्या मार्गावरील वाहतूक जलद मार्गावरून वळविण्यात आली होती. त्यामुळे ब्लॉकदरम्यान लोकलची वाहतूक २० ते २५ मिनिटे उशिराने धावत होत्या. यामुळे प्रवाशांना गर्दीचा सामना करावा लागला. दुसरीकडे ठाणे ते वाशी, नेरूळ, पनवेलदरम्यान ट्रान्स हार्बर मार्गावर लोकल सेवा बंद होती. त्यामुळे खरेदीसाठी बाहेर पडलेले अनेकांनी रस्ते मार्गाने प्रवास केला. त्यातच रविवार वेळापत्रकामुळे लोकलची संख्या कमी असल्याने प्रवाशांना लोकलकरिता बराच वेळ वाट पाहावी लागत होती. ठाणे, घाटकोपर, कुर्ला, दादर रेल्वेस्थानकांत प्रवाशांची गर्दी दिसून आली.
रस्त्यावरही ‘कोंडी’
सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या मिरवणुकांमुळे रविवारी रस्त्यांवरही वाहतूक कोंडी झाली. परिणामी खरेदीसाठी घराबाहेर पडलेले भाविक वाहतूक कोंडीत अडकून पडले. या वेळी प्रवाशांनी रेल्वे प्रशासनावर संताप व्यक्त करत पुढील रविवारी, ३१ ऑगस्टला कोणताही मेगाब्लॉक न घेण्याची मागणी केली आहे. गणेशोत्सवात भाविक मोठ्या संख्येने बाहेर पडतात. त्यामुळे रविवार वेळापत्रकाऐवजी नियमित लोकल सेवा सुरू ठेवावी, अशीही अनेक प्रवाशांची मागणी आहे.
