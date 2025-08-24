यिनचा "युवा संवाद" कार्यक्रम सीकेटी कॉलेजमध्ये उत्साहात
सीकेटी महाविद्यालयात यिनचा ‘युवा संवाद’ कार्यक्रम उत्साहात
हृता दुर्गुळे, ललित प्रभाकर कलाकारांची उपस्थिती
पनवेल, ता. २४ (बातमीदार) : सकाळ माध्यम समूहाचा यिन फोरम, सीकेटी महाविद्यालय नवीन पनवेल, यिन क्लब आणि सांस्कृतिक कक्ष यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘युवा संवाद’ हा उपक्रम शुक्रवारी (ता. २२) सीकेटी महाविद्यालयात मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय कलाकारांच्या उपस्थितीत दणक्यात पार पडला. या कार्यक्रमाला प्रख्यात अभिनेत्री हृता दुर्गुळे आणि लोकप्रिय अभिनेता ललित प्रभाकर यांनी उपस्थिती लावून महाविद्यालयीन युवक-युवतींशी दिलखुलास संवाद साधला.
या दोन्ही कलाकारांनी विद्यार्थ्यांशी मनोरंजनसृष्टीतील अनुभव शेअर करताना अभिनय क्षेत्रात मिळणाऱ्या संधी, त्यामागचे कष्ट, मेहनतीचे महत्त्व आणि सतत शिकत राहण्याची गरज यावर भर दिला. या वेळी त्यांनी आपल्या आगामी चित्रपट ‘आरपार’ याबद्दलही माहिती दिली. ‘सकाळ यिन’ ही तरुणांसाठी संधीचे व्यासपीठ असून, त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी, नेतृत्वगुण वाढवण्यासाठी, कलागुणांना वाव देण्यासाठी आणि सामाजिक जाणिवा दृढ करण्यासाठी सातत्याने उपक्रम राबवत असते, याबद्दल कलाकारांनी विद्यार्थ्यांना प्रेरणा दिली. सीकेटी महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्रौ. डॉ. एस. के. पाटील यांनी या उपक्रमाचे कौतुक करत विद्यार्थ्यांना आपल्या व्यक्तिमत्त्वातील सुप्त कलागुणांना वाव देण्याचे आणि त्याद्वारे सर्वांगीण विकास साधण्याचे आवाहन केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक रायगड जिल्हा यिन अध्यक्ष समाधान साळवी यांनी केले. सूत्रसंचालन यिन क्लब अध्यक्षा साशा वाईंगणकर तसेच सदस्या आकांक्षा पाटील यांनी प्रभावीपणे पार पाडले. कलाकारांसोबत झालेल्या या प्रेरणादायी संवादामुळे विद्यार्थ्यांना नवा उत्साह लाभला असून, ‘युवा संवाद’ हा कार्यक्रम संस्मरणीय ठरला. या कार्यक्रमाला यिन क्लब समन्वयक प्रा. आकाश पाटील, सांस्कृतिक समन्वयक प्रा. गणेश जगताप, इंग्रजी विभागप्रमुख डॉ. राजेश येवले, विद्यार्थी कल्याण कक्षप्रमुख डॉ. सूर्यकांत परकाळे यांच्यासह अनेक प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
कष्टाचे चीज होणार
कोणत्याही क्षेत्रात काम करताना येणाऱ्या संधीचे सोनं करा. अपार मेहनत आणि सतत शिकण्याची आस जर तुमच्याकडे असेल, तर तुम्ही तुमच्या आवडत्या क्षेत्रात नक्की यशस्वी व्हाल, असा मोलाचा सल्ला दिला.
फोटो :- चंद्रशेखर भोपी.
