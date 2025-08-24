डोंबिवलीत ठाकरे गटात नाराजी नाट्य
डोंबिवलीत ठाकरे गटात नाराजीनाट्य
शिवसेना ठाकरे गटाचे शहरप्रमुख सावंत यांचा राजीनामा
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २४ : डोंबिवलीत शिवसेना ठाकरे गटातील नाराजीनाट्य आता चव्हाट्यावर येऊ लागले आहे. डोंबिवली पूर्वचे शहरप्रमुख अभिजित सावंत यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांनी राजीनाम्याचे पत्र पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना लिहिले असून, समाजमाध्यमावर ते प्रसारित केले आहे. पक्षातील वरिष्ठाच्या मनमानी कारभारामुळे पदाचा राजीनामा देत असल्याचे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
आगामी महापालिका निवडणुका लक्षात घेता एकीकडे सत्ताधारी पक्षाचे जोरदार पक्षप्रवेश सुरू आहेत. जुलै महिन्यात युवासेनेचे युवा जिल्हाधिकारी प्रतीक पाटील यांनी पक्षातील वरिष्ठाच्या मनमानीला कंटाळून पक्ष पदाचा आणि पक्षातील सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. यानंतर आता शिवसेना ठाकरे गटाचे डोंबिवली पूर्वचे शहरप्रमुख अभिजित सावंत यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे व जिल्हा संघटक तात्या माने यांच्या पक्षविरोधी कारवायांचा निषेध म्हणून मी शहरप्रमुख पदाचा राजीनामा देत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. पक्षफुटीनंतर आपल्यासोबत असलेल्या जवळपास १५ पदाधिकाऱ्यांना अपमानित करून पदांवरून बाजूला सारून शिंदे गटाशी संबंधित १३ व्यक्तींना उच्च पदावर नेमण्यात आले आहे. यामुळे पक्ष संघटना वाळवीप्रमाणे पोखरायला त्यांनी सुरुवात केल्याचा आरोप सावंत यांनी केला आहे. मी सदैव शिवसैनिक म्हणून आपल्यासोबत राहीन, असेही सावंत यांनी पत्रात म्हटले आहे.
