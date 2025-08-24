गद्दारांना निवडणुकीत धडा शिकवू
माजी नगरसेवकांवर जाधव यांचा घणाघात
अंबरनाथ, ता. २४ (वार्ताहर) : मनसे ठाणे जिल्हाध्यक्ष अविनाश जाधव यांनी नुकतीच अंबरनाथमधील मध्यवर्ती शाखेला भेट दिली. काही दिवसांपूर्वी मनसेचे चार माजी नगरसेवक शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर पक्षातील कार्यकर्त्यांशी संवाद साधण्यासाठी त्यांनी शुक्रवारी संध्याकाळी भेट दिली.
यावेळी बोलताना जाधव यांनी पक्ष सोडणाऱ्या नगरसेवकांवर कडाडून टीका केली. ज्यांना कपडे घालता येत नव्हते, त्यांना राजसाहेबांनी कपडे घालायला शिकवले. मोठ्या गाड्यांमध्ये बसायला शिकवले; पण ऐन वेळेला त्यांनीच साहेबांना सोडले. अशा गद्दारांना येत्या निवडणुकीत धडा शिकवून त्यांचे राजकारण संपवू, अशा शब्दांत त्यांनी संताप व्यक्त केला. जाधव यांनी नाव घेऊन माजी नगरसेवकांवर आरोपांची सरबत्ती केली. संदीप लकडे यांनी या आधीच पक्षाशी गद्दारी केली होती; मात्र त्यांना माफ केले होते. कुणाल भोईर हा फक्त त्याच्या प्रभागाचा अध्यक्ष होता, शहराचा नाही, असे त्यांनी सांगितले. तसेच स्वप्नील बागुल यांच्यावर एका स्थानिक नागरिकाने गंभीर आरोप केले असून त्याची भेट घेणार असल्याचेही ते म्हणाले.
जाधव यांच्या भेटीमुळे कार्यकर्त्यांमध्ये नव्या उत्साहाचे संचार झाल्याचे दिसून आले. कार्यक्रमाला उपाध्यक्ष सचिन कदम, जिल्हाध्यक्ष उल्हास भोईर, उपजिल्हाध्यक्ष शैलेश शिर्के, बंडू देशमुख, संजय घुगे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
