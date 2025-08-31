खडकावर उमटली श्री गणेशाची मूर्ती!
खडकावर उमटली श्री गणेशाची मूर्ती!
वझिरा नाका, स्वयंभू श्री गणेश मंदिरातील भाविकांची धारणा
कांदिवली, ता. ३१ (बातमीदार) ः फार वर्षांपूर्वी बोरिवली पश्चिमेला ‘वझिरा गावठण’ हा खडकाळ भाग होता. येथे खडकावर श्री गणेशाची मूर्ती उमटली, अशी भाविकांची धारणा आहे. येथे ठेकेदार सुरुंग लावून खडक फोडून बांधकामासाठी खडी पुरवत असे. एके दिवशी एक कामगार एका मोठ्या दगडाला सुरुंग लावण्याचे काम करीत होता. दुपारचे भोजन घेऊन थोड्या विश्रांतीसाठी पहुडला, तेव्हा झोपेतच श्रींनी त्याला दृष्टांत दिला. ‘हा खडक तू फोडू नकोस, माझी स्थापना येथे होणार आहे,’ असे त्याला सांगण्यात आले, अशी आख्यायिका परिसरातील नागरिकांकडून ऐकायला मिळते.
कामगाराने झोपेतून उठल्यावर ही घटना आपल्या सहकाऱ्यांना व ठेकेदाराला सांगितली. त्यानंतर खडक फोडण्याचे काम स्थगित करण्यात आले. हा एक चमत्कार घडला. दुसऱ्या दिवशी त्याच खडकावर श्री गणेशमूर्ती दिसू लागली. तेच हे स्वयंभू श्री गणेश मंदिर. हे पांडवकालीन, द्रविडकालीन शिल्प असावे, असेही म्हटले जाते.
मुंबई उपनगरांतील बोरिवली हे विकसित होणारे महत्त्वाचे ठिकाण आहे. पूर्वेकडे डोंगरात कान्हेरी गुंफांचे स्थळ व संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान तसेच पश्चिमेला गोराई खाडी आणि पलीकडे अरबी महासागर. लोकमान्य टिळक मार्गावरून पश्चिमेला गोराई खाडीकडे जाताना एक मैल अंतरावर वझिरा हे गाव लागते. गावात शिरल्यावर एक स्वयंभू गणेश देवस्थान लागते. हेच श्री गणेश ग्रामस्थ सेवा मंडळाचे पूरातन स्वयंभू देवस्थान आहे.
वझिरा येथील स्वयंभू श्री गणेश मंदिराचा इतिहास फार जुना आहे. मंदिराच्या परिसरात तलाव आहे. मंदिराच्या पश्चिमेस ग्रामस्थांचे कुलदैवत ‘श्री आलजी देव’ मंदिर आहे. खडकावर श्री गणेशाचीं मूर्ती दिसू लागल्याने ग्रामस्थ मनोभावे पूजा करू लागले. भक्तांचा दर्शनासाठी ओघ वाढत गेला. हा खडक हत्तीपेक्षा बराच मोठा आहे. खडकाचा आकार हत्तीच्या तोंडासारखा असून, त्याच्या डाव्या डोळ्याच्या जागी स्वयंभू गणेशाची मूर्ती स्थित आहे. ही मूर्ती साऱ्या अवयवांसह आहे. पूर्वी हा खडक पाण्याच्या दलदलीत होता. अक्षरशः भक्तांना मान उंच करून दर्शन करावे लागे. त्यानंतर स्थानिक ग्रामस्थांकडून जमिनीत भराव टाकून आजूबाजूचे खड्डे बुजविण्यात आले. आता श्रींचे दर्शन समोर उभे राहून घेता येते.
मुंबईचे मूळ नागरिक कोळी आणि सोमवंशीय क्षत्रिय पाठारे समाज (पाच कळशी) यांनी या मंदिर उभारणीचे काम केले. ग्रामस्थांनी मोठ्या श्रमदानाने मंदिराच्या आजूबाजूचा परिसर सुशोभित केला. मंदिराच्या पूर्वेला सभागृह व कार्यालय तर दक्षिणेकडे सुंदर उद्यान आहे. पश्चिमेला तलावाचे बांधकाम करण्यात आले आहे. उत्तरेला भाविकांना उभे राहण्यासाठी व्यवस्थित शेड बांधण्यात आले आहे. दिवसेंदिवस भक्तांना येणाऱ्या अनुभवांमुळे बोरिवली व इतर दूरच्या ठिकाणाहून भक्तगण श्रींच्या दर्शनास येतात. गणपती उत्सवाव्यतिरिक्त इतरही बरेच प्रासंगिक उत्सव, सामाजिक, शैक्षणिक आणि धार्मिक कार्यक्रम केले जातात.
मंदिर व्यवस्थापनाकडून राबविण्यात येणारे उपक्रम
या मंदिराच्या मिळकतीच्या रकमेतून व्यायामशाळा व विनामूल्य वाचनालय चालविले जाते. मार्गदर्शन शिबिर, शैक्षणिक साहित्य वाटप तसेच देशावर, राज्यात कोणत्याही प्रकारची संकटे आल्यास वेळोवेळी देवस्थानकडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत केली जाते. त्याचप्रमाणे अंध व अपंग व्यक्तींना मदतकार्य केले जाते.
