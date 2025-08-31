चलचित्रांतून गणरायाला गाऱ्हाणे
वसई, ता. ३१ (बातमीदार) : देशात मागील काही महिन्यांत घडणाऱ्या विविध दुर्घटना, निष्पापांचे गेलेले बळी अशा विविध घटनांमधून सावरण्याचे बळ मिळो, अशी प्रार्थना करत, देवा हे चालले आहे तरी काय? हे थांबव, असे गाऱ्हाणे वसईतील चाफेकर कुटुंबीयांनी घातले आहे. चलचित्र व कवितेतून सारी व्यथा श्री गणेशमूर्तीसमोर मांडली असून, ते पाहण्यासाठी नागरिक भेट देत आहेत.
व्यवसायाने शिक्षक असणारे हितेश मनोहर चाफेकर यांनी गतवर्षी मराठी-इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा, मराठी भाषेविषयी चलचित्रातून भाष्य केले होते. वसई पश्चिम येथील श्रीनगर संकुल, श्रीमंत अपार्टमेंट येथील त्यांच्या घरी यंदा विराजमान असलेल्या गणपतीसमोर विविध दुर्घटनांची माहिती देणारे चलचित्र तयार केले आहे. हा पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव असून त्यांनी कोरोना प्रादुर्भावामुळे नागरिकांचा झालेला मृत्यू, इस्पितळ, नातेवाइकांची धावपळ, पहलगाम येथे धर्म विचारून दहशतवाद्यांनी केलेला गोळीबार, त्यात निष्पाप लोकांचा गेलेला बळी, उघड्यावर आलेले संसार, तर अहमदाबाद येथे विमान दुर्घटनेने संपूर्ण देशाला हादरवले, या घटना चित्रांतून मांडल्या आहेत.
श्री गीतेचा अध्याय ६१ मधील अठराव्या श्लोकाचा उल्लेखदेखील करण्यात आला आहे. गणेशोत्सवात चाफेकर कुटुंबीयांनी मांडलेली संकल्पना दुर्घटनेचे विदारक चित्र दाखवते व चलचित्र पाहून दर्शनासाठी येणाऱ्या नागरिकांचे मन सुन्न करते. त्यामुळे हे कुठेतरी थांबायला हवे, असे शब्द आपसूकच प्रत्येकाच्या तोंडातून निघतात.
कवितेतून गाऱ्हाणे
काय चालले देवा, कळत नाही काही, माणसाचा जीव इतका स्वस्त तर झाला नाही, पुन्हा असे करणार नाही, धर्म विचारून झाडल्या गोळ्या, इथेही वाचलो नाही, का झाला अन्याय हे समजत नाही, देवा तूच आमचा मायबाप, तुझ्यावर सोडले सर्वकाही, दाखवून दे जगाला माणसाचा जीव खरंच इतका स्वस्त नाही, असे गाऱ्हाणे कवितेतून घालण्यात आले आहे.
कोरोनामध्ये जशी मनुष्यहानी झाली, ती नंतर संपून जाईल, असे सर्वांना वाटत होते; परंतु नंतरही मृत्यूचे तांडव विविध दुर्घटनांतून सुरूच आहे. हे कुठेतरी थांबावे, म्हणून गणेशोत्सवात देवाला गाऱ्हाणे घालणारे चलचित्र व कविता असा देखावा केला आहे.
- हितेश मनोहर चाफेकर, शिक्षक, वसई
