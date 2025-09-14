दिग्दर्शक व नेपथ्यकार शिवदास घोडके यांचे निधन
मुंबई, ता. १४ : नाट्य व चित्रपट क्षेत्रातील दिग्दर्शक आणि नेपथ्यकार शिवदास घोडके यांचे नवी मुंबईत येथे दीर्घ आजाराने निधन झाले. त्यांच्या निधनामुळे नाट्य क्षेत्राने एक संवेदनशील व प्रयोगशील दिग्दर्शक गमावल्याची भावना सिनेसृष्टीत व्यक्त केली जात आहे. त्यांच्या पश्चात आई, पत्नी आणि मुलगा असा परिवार आहे.
घोडके यांनी आपल्या कारकिर्दीत ५० हून अधिक नाटकांचे दिग्दर्शन केले. त्यांनी मराठी चित्रपट ‘चंबू गबाळे’ (१९८९)चे दिग्दर्शन केले, ज्यात लक्ष्मीकांत बेर्डे, चित्तरंजन कोल्हटकर, मच्छिंद्र कांबळी यांसारखे कलाकार होते. तसेच ‘चरणदास चोर’ हे लोककथा नाटक त्यांनी ‘आयपीटीए’ आणि मुंबई विद्यापीठाच्या अकॅडमी ऑफ थिएटर आर्टससोबत रंगभूमीवर सादर केले. मुंबई विद्यापीठात ते शिक्षक म्हणून कार्यरत होते. त्यांनी ‘विराट’ या हिंदी नाटकाचेही नेपथ्य साकारले. नाट्य दिग्दर्शनाबरोबरच नेपथ्यरचना व रंगमंच साकारण्याची कला त्यांनी विद्यार्थ्यांना शिकवली. मुलांसाठी व विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘थिएटरचे थेरॅप्यूटिक वापर’ या संकल्पनेवर त्यांनी विशेष कार्य केले. नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाच्या १९८१च्या बॅचमधून शिक्षण घेतलेल्या घोडके यांनी हिंदी नाटक ‘विरासत’चे नेपथ्य साकारले होते. त्यांनी प्रायोगिक आणि व्यावसायिक अशा दोन्ही प्रकारच्या नाटकांसाठी नेपथ्याची रचना केली होती.
