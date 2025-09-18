नेहरूनगर शाळेच्या मासिकपत्रकात शून्य विद्यार्थी.
नेहरूनगर शाळेच्या मासिक पत्रकात शून्य विद्यार्थी
शाळा सुरू ठेवल्याने शासनाचे लाखो रुपयांचे नुकसान
रोहा, ता. १८ (बातमीदार) ः ऑगस्ट महिन्याच्या मासिक पत्रकात नगरपालिकेच्या नेहरूनगर शाळेत शून्य विद्यार्थी असल्याची नोंद करण्यात आली आहे. विद्यार्थी संख्या शून्य झाली तरी प्रशासनाने शाळेत दोन शिक्षक कार्यरत ठेवल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. प्रशासन, अधिकारी कार्यवाही करीत नसल्याने दोन शिक्षकांसाठी दर महिन्याला लाखो रुपयांचा खर्च शासनाच्या माथी मारला जात आहे.
रोहा नगरपालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थीसंख्या कमी होत असतानासुद्धा प्रशासन, अधिकारी यांनी गेल्या वर्षी सात नवीन शिक्षकांची नियुक्ती केली होती. प्रशासनाने नेहरूनगर शाळा बंद केल्यास हे सर्वच शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. अतिरिक्त शिक्षकांच्या बदल्या रोखण्यासाठी नेहरूनगर शाळा सुरू ठेवणे गरजेचे बनले आहे. या शिक्षकांसाठी केलेल्या अभय प्रक्रियेत मोठे अर्थकारण झाल्याचा आरोप होत आहे.
व्यावहारिक संबंध गुंतलेले
नेहरूनगर शाळेत ऑगस्ट महिन्याच्या मासिक पत्रिकात पट शून्य झाल्याचे स्पष्ट झाल्याने गेल्या अनेक दशकांपासून विद्यार्थी घडवणारी ही शाळा आता बंद झाली असली तरी व्यावहारिक संबंध गुंतलेले असल्याने शाळा बंद करण्याची प्रक्रिया लांबविली जात आहे.
शाळेत शिकवतात खासगी शिक्षक
विद्यार्थी नसलेल्या नेहरूनगर शाळेत दोन शिक्षक लाखो रुपये पगार घेऊन माश्या मारत असताना नगरपालिकेच्या इतर शाळांमध्ये खासगी शिक्षक भरले आहेत. या खासगी शिक्षकांमुळेच शासनाचे पगार घेणाऱ्या नियमित शिक्षकांवर अन्याय होत असल्याची शिक्षकांमध्ये भावना आहे. खासगी शिक्षक भरण्याचे अधिकार प्रशासन, अधिकाऱ्यांना कुणी दिले, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
नेहरूनगर शाळेत विद्यार्थी नसल्याने तेथील दोन शिक्षकांचे समायोजन करण्यात आले आहे.
- अजयकुमार एडके, मुख्याधिकारी तथा प्रशासक
फोटो कॅप्शन : पटसंख्येअभावी बंद पडलेली रोहा नगरपालिकेची नेहरूनगर शाळा.
