पालिकेसाठी ७० हजार कर्मचारी
निवडणूक बूथ संख्या १,१००ने वाढणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : जानेवारीअखेर होणाऱ्या मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तयारीसाठी मतदानाच्या दिवशी ७० हजार कर्मचारी तैनात करण्यात येणार आहे. पोलिंग मॅनेजमेंटसाठी साडेतीन हजार कर्मचारी तैनात केले जाणार आहेत. सध्या ५०० पोलिंग मॅनेजरची नियुक्ती करण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले.
मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभागरचना जाहीर करण्यात आली आहे. यावर आलेल्या हरकती सूचनांवर सुनावणी काही दिवसांपूर्वी पार पडली. अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. पालिका निवडणुकीची तयारी पालिकेने सुरू केली असून आवश्यक मनुष्यबळाचे नियोजन करण्यात आले आहे. बूथच्या संख्येत १,१००ने वाढ करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारतर्फे नियुक्त अधिकृत अधिकारी इकबालसिंह चहल यांच्या अध्यक्षतेखाली सुनावणी घेण्यात आली. त्यात ३३७ हरकतींचा निपटारा करण्यात आला.
---
डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात?
- ६ ऑक्टोबरला प्रभागरचना अंतिम अहवाल आणि मतदार यादी जाहीर केली जाणार आहे
- डिसेंबरपर्यंतच्या दुसऱ्या आठवड्यात आदर्श आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता
- मुंबईतील प्रभागरचना प्रक्रियेदरम्यान तब्बल ४९४ सूचना व हरकतींपैकी ३३७ हरकतींचा निपटारा
..............
बूथच्या संख्येत वाढ
मागील विधानसभा निवडणुकीत प्रत्येक बूथवरील मतदारसंख्या १,२०० ते १,४०० इतकी होती. पालिका निवडणुकीसाठी प्रत्येक बूथवरची मतदारसंख्या १,१०० ते १,२०० इतकी ठेवण्यात येणार आहे. यामुळे एकूण बूथची संख्या १० टक्क्यांनी वाढवण्यात आली असून ती १०,१११ वरून ११,२२२ इतकी होणार आहे.
........
स्थानिकांच्या हरकती
प्रभाग क्रमांक ९५ व ९६ सुमारे १,४०० कुटुंबांचे नावे प्रभाग क्रमांक ९५ ऐवजी ९६ मध्ये हलवण्यात आल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. खाटीक समाजातील सुमारे ८० लोकांनी विकासासाठी त्यांना पुन्हा प्रभाग क्रमांक ९५ मध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे.
......
वॉर्ड क्रमांक १६९ व १७० : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) या पक्षाच्या नगरसेविका प्रवीणा मोरजकर यांनी आणि २५० नागरिकांनी हरकत नोंदवली होती. रजा मार्ग, कुर्ला कदम सोसायटी, शमीम टॉवर, एमएमसेल बिल्डिंग, एसआरए कॉलनी, बुद्धविहार आदी भाग प्रभाग क्रमांक १७०मध्ये टाकल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. या भागात एकूण तीन हजार मतदार असून त्यापैकी साधारण १,५०० जण मतदार मतदान करतात.
...............
अशी असेल व्यवस्था
पालिका निवडणुकीच्या व्यवस्थापनासाठी चार हजार कर्मचारी आधीच नियुक्त करण्यात आले आहेत. मतदानाच्या दिवशी प्रत्येक बूथवर पाच अधिकारी आणि एक राखीव कर्मचारी म्हणजे एकूण सहा मतदान कर्मचारी असतील.
