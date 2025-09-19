डंपरच्या चाकाखाली चिरडला जाऊन पादचाऱ्याचा मृत्यू
नेरूळमध्ये डम्परखाली चिरडून एकाचा मृत्यू
नवी मुंबई, ता. १९ (वार्ताहर) : नेरूळमध्ये भरधाव वेगाने जाणाऱ्या हायवा डम्परच्या चाकाखाली चिरडून शौकतअली हमजा शेख (वय ४६) यांचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना गुरुवारी (ता. १८) दुपारी नेरूळमधील मास्तर नरेश चौकात घडली. या अपघाताला जबाबदार धरून पोलिसांनी डम्पर चालक मोहम्मद तौफिकसह खडी पुरवठादार आणि स्टोन क्रशर ठेकेदारांवर गुन्हा दाखल केला आहे. डम्परमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त खडी भरलेली असल्यामुळे चालकाचे नियंत्रण सुटल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. अपघातानंतर डम्परचालक मोहम्मद तौफिक मोहम्मद रफिक शेख (वय ३६) घटनास्थळावरून पळून गेला होता; मात्र त्याला नंतर अटक करण्यात आली आहे.
