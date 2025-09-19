महानिर्मितीच्या वीज केंद्रांना पुरेसा कोळसा
महानिर्मितीच्या वीज केंद्रांना पुरेसा कोळसा
गारेपालमा खाणीतून उत्खनन सुरू; जानेवारीपासून प्रत्यक्ष उत्पादन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : महानिर्मितीच्या चंद्रपूर, कोराडी आणि परळी येथील औष्णिक वीज केंद्राला आता कोळशाची चिंता असणार नाही. महानिर्मितीच्या मालकीच्या छत्तीसगडमधील गारेपालमा-२ या कोळसा खाणीच्या उत्खननाला (बॉक्स कटिंग) आजपासून सुरुवात झाली आहे. जानेवारीपासून प्रत्यक्ष कोळसा उत्पादन होणार असून, छत्तीसगडमधील सर्वात मोठ्या प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या या खाणीतून दरवर्षी तब्बल २३.६ दशलक्ष टन एवढा मोठ्या प्रमाणात कोळसा उपलब्ध होणार आहे.
महानिर्मितीचे राज्यात दहा हजार मेगावाॅटहून अधिक क्षमतेचे औष्णिक वीज प्रकल्प असून स्थापित क्षमतेचा विचार करता त्यांना दररोज सुमारे एक लाख मेट्रिक टन कोळसा लागतो. अनेकदा अपुऱ्या कोळशामुळे पूर्ण क्षमतेने वीजनिर्मिती करण्यावर मार्यादा येते. त्यामुळे केंद्र सरकारने महानिर्मितीला छत्तीसगडमधील रायगड जिल्ह्यातील तमनार तहसीलअंतर्गत येणारी गारेपालमा-२ कोळसा खाण वितरित केली होती. त्यानुसार महानिर्मितीने आवश्यक सर्व परवानग्या घेत आज कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन बी. यांच्या उपस्थितीत खाणीच्या बाॅक्स कटिंगला सुरुवात केली. या वेळी संचालक (वित्त) मनेश विश्वनाथ वाघिरकर, संचालक (प्रकल्प) अभय हरणे, कार्यकारी संचालक डॉ. नितीन वाघ, पंकज सपाटे आदी उपस्थित होते. महानिर्मितीला स्वमालकीच्या खाणीतून कोळसा उपलब्ध होणार असल्याने विजेची मागणी जास्त असताना किंवा पावसाळ्यातही मुबलक कोळसा उपलब्ध होऊ शकणार आहे.
---
राष्ट्रीय ग्रीडला ३,२०० मेगावाॅट वीज
- राष्ट्रीय ग्रीडमध्ये ३,२०० मेगावाॅटहून अधिक वीज उपलब्ध होणार
- या प्रकल्पामुळे सुमारे ३,४०० थेट तसेच हजारो अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होणार
- खाण परिसरातील स्थानिक ग्रामस्थांना नव्या उपजीविकेचे साधन उपलब्ध
- पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी महानिर्मिती स्थानिक प्रजातींच्या एकूण ५.६४ दशलक्ष रोपांची २,२५६ हेक्टर क्षेत्रावर लागवड करणार
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.