भारतातून ऑस्करसाठी ‘होमबाऊंड’ची अधिकृत निवड
भारतातून ऑस्करसाठी ‘होमबाऊंड’ची अधिकृत निवड
मुंबई, ता. १९ : भारताकडून ९८व्या अकादमी पुरस्कारांमध्ये (ऑस्कर २०२५) ‘सर्वोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म’ या श्रेणीसाठी अधिकृत प्रवेशिका म्हणून ‘होमबाऊंड’ हा हिंदी चित्रपट निवडला गेला आहे. हा निर्णय फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडियातर्फे कोलकात्यातील पत्रकार परिषदेत जाहीर करण्यात आला. या वेळी निवड समितीचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ दिग्दर्शक एन. चंद्र उपस्थित होते.
फेडरेशनचे अध्यक्ष फिरदौसूल हसन यांनी ज्युरी सदस्यांची ओळख करून दिली आणि या ऐतिहासिक क्षणाबद्दल समाधान व्यक्त केले. या वर्षी निवड प्रक्रियेत एकूण २४ चित्रपटांचा समावेश होता. कोलकात्यातील ऐतिहासिक ग्लोब सिनेमा येथे १४ सदस्यीय ज्युरीने सर्व चित्रपटांची पाहणी करून सखोल चर्चा केली. शेवटी होमबाऊंड या चित्रपटाची सर्वानुमते निवड करण्यात आली. फेडरेशनचे अध्यक्ष हसन यांनी सांगितले, ‘१९५७ पासून भारताने ऑस्करसाठी अधिकृतरीत्या चित्रपट पाठवण्यास सुरुवात केली. त्या वेळी ‘मदर इंडिया’ हा पहिला चित्रपट निवडला गेला होता. मागील वर्षी ‘लापता लेडीज’ हा भारताचा ऑस्करसाठीचा प्रवेशिका होता. यंदा होमबाऊंड भारताचे प्रतिनिधित्व करणार आहे.’ ईशान खट्टर, विशाल जेठवा, फातिमा सना शेख, अर्जुन माथूर आणि अनेक मान्यवर कलाकार असलेला हा प्रकल्प भारतीय सिनेमासाठी एक प्रतिष्ठेचा टप्पा मानला जात आहे.
(चौकट : यंदाच्या ऑस्कर निवड प्रक्रियेसाठी देशभरातून २४ चित्रपट शॉर्टलिस्ट झाले होते. त्यामध्ये मराठी चित्रपटांचाही उल्लेखनीय सहभाग होता. दशावतार, आता थांबायचं नाय, सांबर बोंडं आणि स्थळ हे चार मराठी चित्रपट या यादीत समाविष्ट होते. अखेर निवड प्रक्रियेतून होमबाऊंड या हिंदी चित्रपटाची अधिकृत निवड झाली असली तरी, मराठी चित्रपटांच्या उपस्थितीने प्रादेशिक सिनेमाच्या सशक्ततेला अधोरेखित केले आहे.)
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.