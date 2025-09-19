पाच दिवसात होणार अटल सेतूची सेतूची दुरूस्ती
पाच दिवसांत होणार अटल सेतूची दुरुस्ती
एमएमआरडीएकडून पाहणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : धुवाधार पाऊस आणि अविरत वाहतुकीमुळे अटल सेतूवर तयार झालेल्या खड्ड्यांची दुरुस्ती पुढील पाच दिवसांत पूर्ण करण्याचे निर्देश एमएमआरडीएने कंत्राटदाराला दिले आहेत. तसेच हे काम वेळेत पूर्ण न केल्यास देवू-टाटा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या कंत्राटदारावर कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
एमएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांच्या मार्गदर्शनाखाली शुक्रवारी सकाळी अतिरिक्त महानगर आयुक्त व प्रकल्पप्रमुख विक्रम कुमार यांनी २२ किमी लांबीच्या संपूर्ण अटल सेतूच्या दोन्ही मार्गिकांची पाहणी केली. यामध्ये धुवाधार पाऊस आणि अविरत वाहतुकीमुळे नवी मुंबईकडे जाणाऱ्या मार्गावरील केवळ दोन किमींच्या मर्यादित पट्ट्यात काही ठिकाणी पृष्ठभागावर किरकोळ झीज झाल्याचे पथकाच्या निदर्शनास आले. त्याची दखल घेत एमएमआरडीएच्या पथकाने कंत्राटदार देवू-टाटा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यांना या सेतूवरील हा पृष्ठभाग दुरुस्त करण्याचे काम पुढील पाच दिवसांत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, अटल सेतू रचनात्मकदृष्ट्या भक्कम व सुरक्षित असल्याचा दावा एमएमआरडीएने केला आहे. नागरिकांना वेळेवर कारवाई व कठोर देखरेखीची हमी देण्यात येत आहे. एमएमआरडीएने आतापर्यंत कंत्राटदाराला एक कोटी रुपयांचा दंड केला असून, जानेवारी २०२६मध्ये संपणारा डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड आणखी एका वर्षासाठी वाढवला आहे. त्याचबरोबर पावसाळा संपल्यानंतर संपूर्ण प्रभावित भाग पुन्हा नव्याने तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
