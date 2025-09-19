बीडीडी चाळीच्या व्यावसायिक भूखंडाचा लिलावाला मुदतवाढ
मुंबई, ता. १९ : बीडीडी चाळ पुनर्विकासाअंतर्गत म्हाडाकडून वरळी, नायगाव आणि ना. म. जोशी मार्ग येथील बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास केला जात आहे. त्यानुसार येथील मूळ रहिवाशांना घरे देण्यासाठी उभारल्या जाणाऱ्या इमारतींशिवाय शिल्लक राहणाऱ्या या जागांचा व्यावसायिक वापर केला जाणार आहे. त्यानुसार म्हाडाकडून नायगाव आणि ना. म. जोशी मार्ग येथील सुमारे ३,९०० चौरस मीटरचे भूखंड लिलावाद्वारे भाडेपट्ट्याने दिले जाणार आहेत. त्यासाठी निविदा भरण्याकरिता म्हाडाने मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे इच्छुकांना आता २३ सप्टेंबरपर्यंत निविदा भरता येणार आहेत. म्हाडाकडून बीडीडीवासीयांना गगनचुंबी टाॅवरमध्ये ५०० चौरस फुटांची सुसज्ज घरे दिली जात आहेत. त्यानुसार घरांच्या उभारणीसाठी आवश्यक असलेल्या जागेवर इमारती उभारून शिल्लक राहणाऱ्या भूखंडावर व्यावसायिक इमारती उभारण्याचे नियोजन आहे. दरम्यान, म्हाडाने नायगाव येथील १,७०० चौरस मीटरचा, तर ना. म. जोशी मार्ग येथील २,२०० मीटरचा भूखंड चटई क्षेत्रफळासह ई-लिलावाद्वारे भाडे तत्त्वावर देण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केली होती. त्यानुसार नायगावच्या भूखंड भाडेपट्टा ३७१ कोटी रुपये तर ना. म. जोशी मार्ग येथील भूखंडाचा ४३८ कोटी रुपये किमान भाडेपट्टा निश्चित केला आहे.
