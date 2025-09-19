आठवड्यातील ठरावीक दिवशी कचरा वर्गीकरण
आठवड्यातील ठरावीक
दिवशी कचरा वर्गीकरण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी आणि कचरा वर्गीकरणाची जनजागृती होण्यासाठी एक दिवस सुका कचरा, एक दिवस ओला कचरा, एक दिवस इलेक्ट्रिक कचरा उचलण्याचे दिवस नेमून देण्यात येणार आहेत. पालिकेच्या २४ विभागांत त्यासाठी आखणी करीत असल्याची माहिती पालिकेच्या घनकचरा विभागाने दिली आहे.
मुंबई महापालिका ‘एच पूर्व’ विभाग, वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट इंडिया (डब्ल्यूआरआय) आणि घनकचरा व्यवस्थापन क्षेत्रात कार्यरत विविध स्वयंसेवी संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘मुंबईतील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी समुदाय सहभागासाठी वाटचाल’ या विषयावर कार्यशाळा वांद्रे येथील एमआयजी क्लबमध्ये नुकतीच पार पडली. या कार्यक्रमात ‘एच पूर्व’ विभागाच्या सहायक आयुक्त मृदृला अंडे यांनी मत मांडले होते. त्याची दखल घेऊन पालिका प्रशासनाने आठवड्यातील एकेक दिवस ओला कचरा, सुका कचरा आणि इलेक्ट्रॉनिक कचरा उचलण्यासाठी ठरविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. लवकरच त्याची अंमलबजावणी होणार असल्याची पालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने सांगितले.
