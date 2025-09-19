सनदी अधिकारी ते वित्तीय संस्थाचे प्रमुख
एशियाटिककडे उच्चशिक्षितांचा ओढा कायम
सनदी अधिकारी ते वित्तीय संस्थांचे प्रमुखांचे अर्ज
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : एशियाटिक सोसायटीचे सदस्य होण्यासाठी या वेळी असंख्य व्यावसायिक, तर काही अल्पशिक्षितांचे अर्ज आलेत, या मागचे गौडबंगाल कायम असताना दुसरीकडे मुंबईतील उच्चशिक्षितांमध्ये एशियाटिकचे सदस्यत्व घेण्याचा ओढा कायम असल्याचे चित्र आहे. या वेळी सभासदपदासाठी आलेल्या अर्जांत डॉक्टर, सनदी लेखापाल, आयएएस अधिकारी, संशोधक व पत्रकारांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे.
ग्रीक शैली वास्तू, वास्तूमध्ये प्रवेशासाठी असलेल्या ३० भव्य पायऱ्या अनेकांना या वास्तूकडे आकर्षित करतात. एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबई या संस्थेची स्थापना १८०४ या वर्षी सर जेम्स मेकीनटोश यांनी केली. ज्ञानाची द्वारे उघडी करणे व ज्ञानसंपादन करणे, ज्ञानाची देवाणघेवाण करणे, असे उद्दिष्ट या एशियाटिक सोसायटीच्या स्थापनेमागे होते. १८४१पासून संस्था ‘जर्नल ऑफ दी एशियाटिक सोसायटी’ प्रकाशित करीत आली आहे. याचा अभ्यासकांना संदर्भ साहित्य म्हणून मोठा लाभ होतो. ग्रंथालयातील सुमारे साडेतीन लाख ग्रंथांचा देशविदेशातील संशोधक आजही लाभ घेत आहेत. या असंख्य कारणांमुळे एशियाटिक सोसायटी ही कायम संशोधक, अभ्यासू, उच्चशिक्षित व्यक्तींची कायम पहिली निवड राहिली आहे. ती या वेळी कायम असल्याचे आलेल्या अर्जांवरून स्पष्ट होते.
एशियाटिक सोसायटीच्या सभासदपदासाठी आलेल्या काही अर्जदारांची पार्श्वभूमी संशयास्पद असली तरी या वेळी समाजातील विविध क्षेत्रांत कार्यरत असणाऱ्या उच्चशिक्षित व्यक्तींचे अर्जदेखील मोठ्या प्रमाणात आले आहेत. यामध्ये मोठ्या वित्तीय संस्थेचे प्रमुख, सनदी अधिकारी, डॉक्टर आहेत. एका प्रथितयश इंग्रजी साहित्यिकांचाही समावेश आहे. इतर अर्जदारामध्ये सनदी लेखापाल, अभियंता व प्रोफेसर, संशोधकांची संख्या भरपूर आहे.
उच्चशिक्षित, पण असक्रिय
एशियाटिकचे आजमितीस साडेतीन हजार सदस्य आहेत. यामध्ये अनेक आयएएस, आयपीएस अधिकारी, सनदी लेखापाल, प्रथितयश डॉक्टर, कायदेतज्ज्ञांचा समावेश आहे; मात्र यातील बहुतांश लोक सक्रिय नसल्याचे सांगण्यात येते. केवळ दीड ते दोन हजार सदस्यांना संस्था संपर्क साधू शकते. अनेकांनी केवळ सामाजिक प्रतिष्ठेसाठी एशियाटिकचे सदस्यत्व घेतल्याची टीका होत आहे. अनेक व्यक्तींचा समाज, प्रशासनावर प्रभाव आहे; मात्र एशियाटिक सोसायटी अडचणीत आली असताना यातील एकही जण संस्थेच्या मदतीला धावून आला नाही किंवा त्यांच्या प्रभावाचा वापर त्यांनी केला नसल्याची संतप्त प्रतिक्रिया एशियाटिकमधून व्यक्त केली जाते.
यांचेही आले अर्ज
- अर्जामध्ये उच्चशिक्षितांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश
- डझनाहून अधिक संपादक, पत्रकार
- डॉक्टर, वकिलांचा सर्वाधिक समावेश
- संशोधक, सनदी लेखापालांची संख्या लक्षणीय
- नामवंत कायदेतज्ज्ञ, आयएएस अधिकारी व वित्तीय संस्थांचे प्रमुख
