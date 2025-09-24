घाटकोपरच्या असल्फा येथील सप्तशृंगी मंदिरात नवरात्रोत्सवाचे भव्य आयोजन
घाटकोपर, ता. २४ (बातमीदार) ः घाटकोपर पश्चिमेतील असल्फा परिसरातील खैराणी रोडवरील डोंगरमाथ्यावर वसलेले माता सप्तशृंगी मंदिर दरवर्षीप्रमाणे यंदाही नवरात्रोत्सवाच्या भव्य उत्सवाने उजळून निघाले आहे. माता सप्तशृंगी वेल्फेअर सोसायटी आणि माता सप्तशृंगी सेवा मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उत्सव पारंपरिक पद्धतीने व अत्यंत भक्तिभावाने साजरा होत आहे.
नवरात्रोत्सव काळात घटस्थापना, होमहवन, देवीचा जागर, गोंधळ, चोळी-पातळ, भजन-कीर्तन, महिलांसाठी हळदीकुंकू सोहळा, रंगतदार गरबा, महाआरती व महापूजा अशा विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. तसेच भाविकांसाठी महाप्रसादाचाही भव्य सोहळा ठेवण्यात आला आहे.
वणी येथील सप्तशृंगी गडाप्रमाणेच हे मंदिरदेखील उंच डोंगरावर वसलेले असून, देवीची मूर्तीही त्याच धर्तीवर साकारलेली आहे. मुंबईतील सप्तशृंगी देवीचे हे एकमेव मंदिर असून, हे स्थान अत्यंत जागृत असल्याने भाविकांच्या मनोभावना येथे पूर्ण होतात, असे मंदिराचे पुजारी शिवाजी जंगम यांनी सांगितले. त्यामुळेच मुंबईसह राज्याच्या विविध भागांतून मोठ्या संख्येने भाविक दर्शनासाठी येतात.
या मंदिरात गेली तब्बल २५ वर्षे नवरात्रोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा होत असून, मंडळाचे अध्यक्ष भरत देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि स्थानिक रहिवासी, तसेच कार्यकर्त्यांच्या मोलाच्या सहकार्यामुळे हा उत्सव अधिकाधिक भव्यतेकडे वाटचाल करीत आहे, अशी माहिती सचिव मंगेश जाधव यांनी दिली.
