आत्मनिर्भर भारत उपक्रमाची डोंबिवलीतून सुरुवात
स्वदेशी वस्तू वापरा; रवींद्र चव्हाण यांचे आवाहन
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २४ ः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने आपला देश निरंतर वाटचाल करीत आहे. या वाटचालीला गती देण्यासाठी आपल्यापैकी प्रत्येकाचे योगदान आवश्यक आहे. यासाठीच प्रत्येक भारतीयाने स्वदेशी वस्तू वापराव्यात, असे आवाहन भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी केले. हे आवाहन प्रत्येकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी ‘प्रत्येक घरी स्वदेशी, घरोघरी स्वदेशी’ या आवाहनानुसार आकाशात झेपावलेला भव्य फुगा डोंबिवलीतील घारडा सर्कल येथील ‘नमो रमो नवरात्री’च्या परिसरात लावण्यात आला आहे.
तसेच याठिकाणी स्वदेशी वस्तू वापरण्याचा संदेश देणारे फलकही लावण्यात आले आहेत. भव्य फुगा आणि फलक बघून प्रत्येकाच्या मनातील फक्त स्वदेशी वस्तू वापरण्याचा संकल्प आणखी दृढ होईल, असा विश्वासही प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण यांनी व्यक्त केला. भाजपच्या वतीने देशभरात ‘आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान’ राबवले जाणार आहे. आपणही या अभियानात सामील होऊन आत्मनिर्भर भारताचा संकल्प करूया, फक्त स्वदेशी वस्तूच वापरूया, असे आवाहन चव्हाण यांनी या वेळी केले. या वेळी कल्याण जिल्हाध्यक्ष नंदू परब, भाजप महाराष्ट्र प्रदेश अनुसूचित जाती मोर्चा सरचिटणीस शशिकांत कांबळे यांसह अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
