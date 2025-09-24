दृष्टी हरवली, पण दृष्टिकोनाने इतिहास घडवला
दृष्टी हरवली, पण दृष्टिकोनाने इतिहास घडवला
आधुनिक नवदुर्गा - डॉ. प्रांजल पाटील
नवनीत बऱ्हाटे
उल्हासनगर, ता. २४ ः नवरात्री म्हणजे स्त्रीशक्तीचा सन्मान आणि संकटांवर मात करण्याचा उत्सव. अशाच सणाच्या पार्श्वभूमीवर उल्हासनगरच्या सुपुत्री डॉ. प्रांजल पाटील यांचे कर्तृत्व प्रेरणादायी आहे. देशातील पहिली दृष्टिहीन महिला आयएएस अधिकारी म्हणून त्यांनी समाजात एक वेगळाच आदर्श निर्माण केला आहे.
लहानपणी सामान्य विद्यार्थिनीप्रमाणे प्रांजल यांनी शिक्षण सुरू केले; मात्र चौथीनंतर दृष्टी कमी होऊ लागली आणि एका वर्षात ती पूर्णपणे गेली; मात्र त्यांनी हार मानली नाही. त्यांचे कुटुंबही त्यांना प्रोत्साहन देत राहिले. दहावीत ९१ टक्के गुण मिळवून बारावीतही त्यांनी घवघवीत यश मिळवले. मुंबई विद्यापीठातून बी.ए., नंतर जेएनयू, नवी दिल्ली येथून राज्यशास्त्रात एम.ए., एम.फिल. आणि पीएच.डी. पूर्ण केली.
२०१६ मध्ये त्यांनी पहिल्याच प्रयत्नात यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण केली आणि २०१७ मध्ये उच्च क्रमांकाने यश मिळवले. सुरुवातीला भारतीय रेल्वेत नोकरी केली; मात्र २०१८ मध्ये केरळ कॅडरमधील आयएएस अधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारला. प्रशासकीय सेवेतील त्यांच्या कामगिरीत तिरुअनंतपुरम, नवी दिल्ली यांसारख्या ठिकाणी सहाय्यक कलेक्टर, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांसारख्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या. सध्या दिल्ली सरकारच्या शिक्षण विभागात सहाय्यक संचालक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांच्या कार्यशैलीमुळे २५ जानेवारी २०२१ रोजी ‘सर्वोत्तम मतदार नोंदणी अधिकारी’ पुरस्कारही मिळाला.
डॉ. प्रांजल केवळ प्रशासकीय अधिकारी नाहीत तर उत्कृष्ट कवयित्री आणि वक्त्याही आहेत. नेत्रहीन असूनही त्यांनी कधीही अपंगत्वाचा आधार घेतला नाही. आत्मनिर्भरतेची शिकवण त्यांच्या वडिलांनी दिली आहे. ते म्हणतात, प्रांजलला चाळीत किती पावले चालायची आहेत, रेल्वेस्थानके, रिक्षा स्टँड कुठे आहे, याची चांगली माहिती आहे. ती कधीही दयाभावनेवर अवलंबून राहत नाही तर मेहनतीने प्रत्येक अडथळा पार करते.
नवरात्रीच्या सणात आपण देवीच्या नऊ रूपांना सन्मान देतो; पण खरी प्रेरणा म्हणजे अशा स्त्रियांचे जीवन, जे धैर्य, आत्मविश्वास आणि मेहनतीने सामाजिक परिवर्तन घडवतात. डॉ. प्रांजल पाटील यांचा प्रवास प्रत्येक तरुणी आणि कुटुंबासाठी संदेश आहे. संकटे कितीही असली तरी हार मानू नका, यश तुमच्याच पावलावर आहे, असे त्या म्हणतात.
शैक्षणिक प्रवास
लहानपणी सामान्य विद्यार्थिनीप्रमाणे शिक्षण सुरू केलेल्या प्रांजल यांची चौथीनंतर दृष्टी कमी होऊ लागली. एका वर्षातच पूर्णपणे दृष्टी गेली; पण त्यांनी धीर सोडला नाही. पालकांनीही प्रोत्साहन देत मुलीच्या क्षमतांवर विश्वास ठेवला. दहावीत त्यांनी ९१ टक्के गुण मिळवले. पुढे मुंबई विद्यापीठातून राज्यशास्त्र विषयातून बी.ए. पदवी घेतली. एम.ए. केले. पुढे जेएनयू विद्यापीठातून आंतरराष्ट्रीय संबंध या विषयातून एम.फिल केले. इराण व सौदी अरेबियाची लेबनीज राजकारणातील भूमिका या विषयावर जेएनयू विद्यापीठातून पीएच.डी. पूर्ण केली.
............................
प्रशासकीय सेवेतील कामगिरी
सहाय्यक जिल्हाधिकारी - तिरुअनंतपुरम, केरळ
उपविभागीय अधिकारी - तिरुअनंतपुरम
कॅडर बदल - केरळहून ए.जी.एम.यू.टी. कॅडरमध्ये
उपविभागीय अधिकारी - वसंत विहार, नवी दिल्ली
उपआयुक्त - दिल्ली महापालिका
जिल्हाधिकारी - शाहदरा जिल्हा, नवी दिल्ली
सध्या कार्यरत - सहाय्यक संचालक (शिक्षण विभाग), दिल्ली सरकार
....................
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.