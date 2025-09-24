बँकेच्या निवृत्त कर्मचाऱ्याची २८ लाखांची फसवणूक
बँकेच्या निवृत्त कर्मचाऱ्याची २८ लाखांची फसवणूक
शेअरमध्ये गुंतवणुकीच्या बहाण्याने गंडा
अंधेरी, ता. २४ (बातमीदार) स्टेट बँकेच्या एका वृद्ध कर्मचाऱ्याची अज्ञात सायबर ठगाने सुमारे २८ लाखांची फसवणूक केल्याची घटना विलेपार्लेत उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी पश्चिम प्रादेशिक विभागाच्या सायबर सेल पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून या ठगांचा शोध सुरू केला आहे.
चांगल्या परताव्याचे प्रलोभन दाखवून शेअरमध्ये गुंतवणुकीच्या बहाण्याने ही फसवणूक झाल्याचे तपासात उघडकीस आले आहे. ६८ वर्षांचे वृद्ध तक्रारदार अनंत शांताराम जोशी हे विलेपार्लेत पत्नीसोबत राहतात. ते स्टेट बँकेतून निवृत्त झाले असून, त्यांना बँकेतून पेन्शन येते. १७ जूनला त्यांना सुमन गुप्ता नावाच्या एका महिलेचा फोन आला होता. तिने आनंद राठी या प्लॅटफॉर्मवर कस्टमर सर्व्हिस म्हणून काम करत असल्याचे सांगितले. त्यानंतर तिने व्हॉट्सॲप ग्रुपवर त्यांच्या मोबाईल क्रमांकाला जोडले.
या ग्रुपमध्ये त्यांना शेअरसंदर्भातील माहिती दिली जात होती. ग्रुपमधील अनेक सभासदांनी विविध शेअरमध्ये गुंतवणूक केली होती, या गुंतवणुकीवर त्यांना चांगला फायदा होत असल्याचे दिसत होते. त्यामुळे तिने शेअरमध्ये गुंतवणूक करण्याचा सल्ला देताना त्यांना चांगला परतावा मिळवून देण्याचे प्रलोभन दाखविले होते. गुंतवणूक केल्यानंतर त्यांना ६३ हजार रुपयांचा फायदा झाला होता. ही रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात ट्रान्स्फर झाली होती. त्यांनी विविध शेअरमध्ये २२ जून ते ५ जुलै २०२५ या कालावधीत सुमारे २७ लाख ८८ हजार रुपयांची गुंतवणूक केली होती. त्यांनी काही रक्कम स्वतःच्या बँक खात्यात वळवण्याचा प्रयत्न केला असता ते झाले नाही. ही बाब संशयास्पद वाटताच त्यांनी तक्रार केली होती.
