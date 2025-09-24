थोडक्यात बातम्या रायगड
अंजुमन इस्लाम महाविद्यालयात स्वच्छता अभियान
मुरूड, ता. २४ ः अंजुमन इस्लाम जंजिरा डिग्री कॉलेज, मुरूड येथे स्वच्छता ही सेवा – २०२५, अंतर्गत विविध उपक्रमांचे आयोजन झाले. १७ सप्टेंबर रोजी विद्यार्थ्यांनी स्वच्छतेची शपथ घेतली. त्यानंतर पोस्टर स्पर्धा, घोषवाक्य स्पर्धा, समुद्रकिनारा व महाविद्यालय परिसर स्वच्छता उपक्रम राबवण्यात आले. या उपक्रमात स्वयंसेवकांनी प्लॅस्टिक व कचरा गोळा करून नागरिकांमध्ये स्वच्छतेबद्दल जनजागृती केली.
.............
बांधण येथे विकासकामांचे भूमिपूजन
पोयनाड वार्ताहर ः अलिबाग तालुक्यातील बांधण गावात अंगणवाडी बांधकाम, मंदिर रस्ते, समाज मंदिरासमोर सुशोभीकरण व समाज खोली, अशा विविध विकासकामांचे भूमिपूजन झाले. या कार्यक्रमाला माजी आमदार पंडित पाटील, भाजप नेते आस्वाद पाटील यांच्यासह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. गावच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध असल्याचे आश्वासन आस्वाद पाटील यांनी दिले.
..............
प्रतीक पाटील यांची युवासेना सोशल मीडिया प्रमुखपदी नियुक्ती
पोयनाड वार्ताहर ः पेझारी येथील समाजसेवक व शिवसेना कार्यकर्ते प्रतीक पाटील यांची युवासेना अलिबाग तालुका सोशल मीडिया प्रमुखपदी नियुक्ती झाली. आमदार महेंद्र दळवी यांच्या हस्ते त्यांना नियुक्तीपत्र देण्यात आले. पाटील यांनी शालेय साहित्य वाटप, आरोग्य शिबिरे व विविध सामाजिक उपक्रमांमुळे लोकमान्यता मिळवली आहे. नियुक्तीनंतर त्यांनी युवासेना संघटन बळकट करण्याचे व सामान्य जनतेसाठी कार्य करण्याचे आश्वासन दिले.
................
वाशी येथे श्री जगदंबा देवी नवरात्र उत्सव सुरू
पेण (बातमीदार) ः वाशी येथील जय भवानी जगदंबा अंबा माता मंदिरात नवरात्रोत्सवाला सुरुवात झाली असून दोन ऑक्टोबरपर्यंत विविध धार्मिक कार्यक्रम पार पडणार आहेत. अभिषेक, पूजन, हवन, नवग्रह पूजन यांसह दररोज भजन व कीर्तनाचे आयोजन होणार आहे. २ ऑक्टोबर रोजी सकाळी प्रसाद व सायंकाळी प्रदक्षिणा होऊन उत्सवाचा समारोप होईल.
