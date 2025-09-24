जीवनशैली आणि ताण एक नवीन आव्हान, गेल्या २-३ महिन्यांत दहापैकी एका महिलेला त्रास, ताण, धूम्रपान, मद्यपान, अयोग्य आहार आणि व्यायामाचा अभाव
मुंबईतील महिलांची अकाली रजोनिवृत्ती
जीवनशैली, ताण ही मुख्य कारणे
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ ः मुंबईत महिलांवर एक नवीन आरोग्य संकट ओढवत आहे. सध्या महिलांमध्ये ४० वर्षांपूर्वी रजोनिवृत्ती होण्याचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. याला वैद्यकीय क्षेत्रात ‘अकाली रजोनिवृत्ती’ किंवा ‘अकाली अंडाशय निकामी होणे’ असे म्हटले जाते. जीवनशैली आणि ताण ही याची मुख्य कारणे आहेत.
गेल्या दोन-तीन महिन्यांत रुग्णालयातील बाह्यरुग्ण विभागात येणाऱ्या दहांपैकी एका महिलेला या समस्येचा सामना करावा लागला आहे. या स्थितीची मुख्य कारणे म्हणजे जास्त ताण, धूम्रपान, मद्यपान, खराब आहार आणि शारीरिक व्यायामाचा अभाव ही आहेत. स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. अमरजा परांजपे यांनी स्पष्ट केले, की रजोनिवृत्ती सामान्यतः ४५ ते ५० वयोगटात होते; परंतु आता ती ३० वर्षांच्या तरुणींमध्ये दिसून येते. गेल्या दोन-तीन महिन्यांत त्यांना भेटायला आलेल्या प्रत्येक १० महिलांपैकी दोन महिलांमध्ये याचे निदान झाले आहे. स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. प्रियंका सोनवणे म्हणाल्या, की त्यांच्या बाह्यरुग्ण विभागात येणाऱ्या १०पैकी एक महिला अकाली रजोनिवृत्तीने ग्रस्त असते. ही स्थिती केवळ प्रजननक्षमतेवर परिणाम करीत नाही, तर हाडे कमकुवत करते आणि हृदय आणि मानसिक आरोग्य समस्यांचा धोका वाढवते. तज्ज्ञ यावर संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, ताण व्यवस्थापन आणि निरोगी जीवनशैलीचा सल्ला देतात. अनियमित मासिक पाळी किंवा इतर लक्षणे जाणवत असतील तर ताबडतोब स्त्रीरोगतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. काही प्रकरणांमध्ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरपी आणि इतर पर्याय महिलांना या स्थितीचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करण्यास मदत करू शकतात, असेही सांगतात.
लक्षणे अशी...
अनियमित किंवा चुकलेली मासिक पाळी
रात्री घाम येणे
मूड स्विंग
गुप्तांगात कोरडेपणा
प्रजनन क्षमता कमी होणे
हाडे कमकुवत होणे
