फुलांच्या बाजारपेठेवर फुलराणीचे राज्य!
प्रसाद जोशी : सकाळ वृत्तसेवा
वसई, ता. २४ ः कोळी समाज मासळी व्यवसायाशी निगडित असल्याचे सर्वश्रुत आहे. महिला मच्छीविक्री मोठ्या प्रमाणात करतात; परंतु याचसोबत त्यांची एक वेगळी ओळखदेखील आहे. अर्नाळा गावातील फूल बाजारामध्ये महिलाराज असून आगरी-कोळी समाज एकोप्याचा संगम येथे घडत आहे. विविध प्रकारच्या वेण्या तयार करण्याची कला महिलांमध्ये असून पालघर, मुंबईतून मागणी वाढत आहे.
संपूर्ण देशभरात नवरात्रोत्सव उत्साहात साजरा होत आहे. मंदिर, सार्वजनिक मंडळांमध्ये देवीची मूर्ती, तर घरांमध्ये घटस्थापना करण्यात आली आहे. देवीला सजावट व पूजा करण्यासाठी फुलांना मागणी वाढत आहे. त्यामुळे फूल बाजाराकडे भक्तांची पावले वळत आहेत. देवीला आकर्षक वेणी वाहिली जाते. त्यासाठी प्रामुख्याने महिला वेणी तयार करीत आहेत. वसई गाव व विरार अर्नाळा येथे फूल बाजारासाठी प्रसिद्ध आहे. याठिकाणी नागरिकांची गर्दी होते. आगाशी, नवापूर, अर्नाळा व आजूबाजूच्या गावांतील महिला येथे फूल व्यवसाय करीत आहेत.
अर्नाळा येथे मासेमारी करून मच्छीविक्रीला मोठा वाव असतो. हे काम येथील महिला करीत असतात. मासे सुकवण्यापासून ते अगदी विक्रीसाठी पहाटेपासून लगबग सुरू असते, अशातच या गावाची नवी ओळख दिसून येत आहे. ज्यात फुलांचा व्यवसाय आणि त्यातून कुटुंबासाठी अर्थार्जनाचा मार्ग उपलब्ध झाला आहे. फुलांची वेणी तयार करण्यासाठी येथील महिलांनी कला अवगत केली आहे. फुले, पाने एकत्र करून सुईच्या मदतीने मजबूत वेणी ओवली जाते. कलाकुसरीने आकर्षक, सुंदर वेणी तयार केली जात असून नवरात्रोत्सवाला विविध रंग देत आहे. दुसऱ्या बाजूला फुले, हार व गजरे विक्रीदेखील केली जात आहे.
गावातील महिला मच्छीविक्रीसह जोड व्यवसायाकडे वळत आहेत. अनेक क्षेत्रांत आज महिला पुढे जाऊन उंच भरारी घेऊ लागल्या आहेत. यामध्ये कोळी-आगरी महिलादेखील आपल्या कलेचा वापर करून नवीन व्यवसायाकडे वळल्या आहेत.
नवरात्रीत नऊ रंगांच्या वेण्यांसाठी विविध फुलांचा वापर केला जातो. यासोबत हार, फुले, गजऱ्यांची विक्री केली. गौरी उत्सवालादेखील वेणी, गजऱ्याला मागणी होती. खरेदीसाठी दूर अंतरावरून ग्राहक येतात. त्यामुळे महिलांना रोजगार मिळतो.
- लता नंदकुमार भोईर, फूल व्यावसायिक, कोल्हापूर-आगाशी
अर्नाळा गाव फूल बाजारपेठेसाठी प्रसिद्ध आहे. त्याचे कारण विविधरंगी फुले याठिकाणी मिळतात. आकर्षक वेणी तयार करण्यासाठी येथील महिलांचा हातखंडा आहे. नवरात्रोत्सवात रोज नवरंग वेणी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. त्यामुळे पूजा करताना मन प्रसन्न होते.
- जान्हवी पाटील, ग्राहक, अर्नाळा
