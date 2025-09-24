शरद पवार गटाची पालिका मुख्यालयावर धडक
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २४ : कळवा पाणीप्रश्नावरून भाजपने आक्रोश मोर्चा काढला असताना दुसरीकडे राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या आमदारांनी रहिवाशांसह थेट पालिका मुख्यालयात धडक दिली. गणेशोत्सवात पाण्याची टंचाई होती. आता नवरात्रोत्सवातही पाणीबाणी आहे. त्यामुळे आम्ही तुम्हाला दसऱ्यापर्यंत मुदत देत आहोत. जर, नवरात्रीच्या आत जर पाण्याचा प्रश्न सुटला नाही, तर आयुक्तांना त्यांच्या दालनातच कोंडून ठेवू, असा इशारा या वेळी डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी दिला.
कळवा आणि मुंब्रा येथील विविध भागात गेल्या अनेक दिवसांपासून पाण्याचे प्रचंड दुर्भिक्ष्य जाणवत आहे. पाणीपुरवठा करताना ठाणे महापालिकेकडून सापत्न वागणूक दिली जात असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांकडून केला जात आहे. हा मुद्दा कॅश करण्यासाठी भाजपने आक्रोश मोर्चा काढताच स्थानिक आमदार जितेंद्र आव्हाडही पूर्ण ताकदीने मैदानात उतरले. त्यांनी कळवा, मुंब्रातील महिलांसह पाणी खात्याचे अभियंता विनोद पवार यांच्या दालनात ठाण मांडून पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याची मागणी केली. कळवा-मुंब्रा परिसरातील पाणीटंचाईमागे राजकीय कारण आहे. ठाणे शहरात सर्वत्र पाणी उपलब्ध असताना कळवा, मुंब्र्यात पाण्याची टंचाई का, असा प्रश्न आव्हाड यांनी या वेळी उपस्थित केला.
मुंब्र्याच्या अल्मास कॉलनीतील संप-पंप केंद्राचा पंप सहा दिवस बंद आहे. अवघे पाच हजार रुपये खर्च असताना तोदेखील पालिका करीत नाही. कल्याण फाटा येथे वॉल्व्ह उघडून पाणी डायव्हर्ट केले जात असल्याने मुंब्र्याला पाणी पुरवले जात नाही. कळवा, मुंब्रा भागातील गोरगरीब जनतेला तहानेने मारण्याचा विचार आहे का? कळवा, मुंर्ब्यातील ही पाणीटंचाई आता सहन करण्याच्या पलीकडे आहे. असे असताना सत्ताधारीच मोर्चे काढत आहेत. पाणी देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. सरकारने पाण्याचा पुरवठा वाढविण्याचे सोडून मोर्चे कसले काढताय, असा सवालही आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला.
एखाद्या धरणाचा नारळ फोडा
मेट्रोसाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री ठाण्यात येतात. निवडणुकीसाठी पूर्णत्वास न आलेल्या मेट्रोची ट्रायल रन घेतली जाते; मात्र पाण्यासारखी मूलभूत गरज भागविली जात नाही. घोडबंदर रोडला पाणी नाही, कळवा-मुंब्र्यात पाणी नाही; मात्र नौपाड्यात प्रचंड पाणीपुरवठा होत आहे. मग इतर भागांनी काय पाप केले आहे. दलित, शोषित वर्गाला जाणीवपूर्वक पाणी दिले जात नाही, असा आरोप करून ठाण्यासाठी आपण स्वतः धरण आणले होते, पण इथल्या सत्ताधाऱ्यांच्या हव्यासामुळे ते धरण हातचे गेले आहे. दोन वर्षाने धावणाऱ्या मेट्रोची ट्रायल रन घेऊन जशी वाहवा मिळवली, तसेच धरणासाठी एखादा नारळ फोडून मिळवा, असा टोला आव्हाड यांनी या वेळी लावला.
