भटक्या श्वानांचा उपद्रव
भटक्या श्वानांचा उपद्रव
१० वर्षांत तब्बल एक लाख १६ हजार नागरिकांना चावा
तुर्भे, ता. २४ (बातमीदार) : नवी मुंबईसारख्या नियोजनबद्ध आणि आधुनिक शहरात भटक्या श्वानांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे. गेल्या १० वर्षांच्या आकडेवारीनुसार शहरात तब्बल एक लाख १६ हजार ८६२ नागरिकांना भटक्या श्वानांनी चावा घेतल्याची नोंद महापालिकेकडे झाली आहे. यंदाच्या जानेवारी ते ऑगस्ट २०२५ या आठ महिन्यांतच १० हजार ४१७ प्रकरणे समोर आली आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण असून, पालिकेच्या आरोग्य विभागासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
नवी मुंबई शहरातील रस्ते, कचराकुंड्या, सिडको वसाहती, झोपडपट्टी आदी भागात भटक्या श्वानांचे प्रमाण मागील काही वर्षांत सर्वाधिक वाढले आहे. शहरातील भटक्या श्वानांची पालिकेकडून ठरावीक कालावधीत नसबंदी केली जाते. त्यानंतर पुन्हा त्यांना परिसरात सोडून देण्यात येते. तरीही भटक्या श्वानांची संख्या कमी होताना दिसून येत नसल्याने नागरिक त्रस्त झाले आहेत. अनेक ठिकाणी सोसायट्यांच्या पार्किंगमध्ये भटके श्वान मोकाट फिरताना दिसून येतात. २०१६-१७ मध्ये श्वानदंशाची १४, ५४६ प्रकरणे नोंदली गेली होती. लॉकडाऊनच्या काळात ही संख्या काहीशी घटून २०२०-२१ मध्ये ७, ७७२ इतकी झाली, मात्र त्यानंतर पुन्हा वाढ होऊन २०२४ मध्ये १४, ५१० आणि २०२५ च्या आठ महिन्यांत १० हजारांहून अधिक प्रकरणे समोर आली आहेत. ही वाढ चिंताजनक मानली जात आहे.
................
पालिकेबाहेरील रुग्णांची संख्याही मोठी
नवी मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्यांपैकी ४० ते ५० टक्के रुग्ण हे पालिका हद्दीबाहेरील असतात. पनवेल ग्रामीण भाग, उरण परिसर, तसेच मानखुर्द-गोवंडी आदी मुंबईतील भागांमधूनही रुग्ण मोठ्या संख्येने दाखल होतात. यामुळे वर्षाला सुमारे १० ते १४ हजार श्वानदंशाचे रुग्ण नवी मुंबईत उपचार घेतात, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
...................
सुविधा उपलब्ध मात्र समस्या कायम
पालिकेच्या श्वान नियंत्रण केंद्रात प्रशिक्षित मनुष्यबळ, दोन मोठी व एक लहान वाहन, तसेच २४ तास सेवा आणि रुग्णवाहिनी उपलब्ध आहे. तरीसुद्धा भटक्या श्वानांची संख्या कमी झाली नसल्याचे चित्र आहे. अनेक सोसायट्यांच्या परिसरात, विशेषतः पार्किंगमध्ये, मोकाट श्वान फिरताना दिसून येतात.
...............
श्वानदंशाची आकडेवारी
२०१६-१७ :- १४,५४६
२०१७-१८ :- १३,७८३
२०१८-१९ :- १२,२९५
२०१९-२० :- १०,४८२
२०२०-२१ :- ७,७७२
२०२१-२२ : ९,९६१
२०२२-२३ :- १२,६५६
२०२३-२४ :- ११,०४०
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.