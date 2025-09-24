खारघरमध्ये नव्या रस्त्याची मागणी
वाहतूक कोंडीवर तोडगा काढण्यासाठी वाहतूक विभागाचे प्रस्तावपत्र
खारघर, ता. २४ (बातमीदार) : खारघरमध्ये वाढत्या वाहनांच्या संख्येमुळे प्रवेशमार्गांवर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी निर्माण होत आहे. सध्या हिरानंदानी पूल आणि कोपरा पूल हे दोनच मुख्य मार्ग उपलब्ध आहेत. या मार्गांवरून तळोजा वसाहत तसेच परिसरातील मोठ्या प्रमाणावर वाहने ये-जा करतात, परिणामी या रस्त्यांवर नेहमीच तासन्तास वाहतूक कोंडी होत असल्याचे दिसते.
या समस्येवर तोडगा म्हणून खारघर वाहतूक विभागाने नवी मुंबई वाहतूक विभागाला पत्र पाठवून, सायन–पनवेल महामार्गावरील मेडिसिटी रुग्णालयासमोरून नव्या रस्त्याची उभारणी करण्याची मागणी केली आहे. हा रस्ता उभारल्यास खारघरमध्ये प्रवेशासाठी तीन मार्ग उपलब्ध होतील. हिरानंदानी, कोपरा आणि नव्याने प्रस्तावित मेडिसिटी रस्ता आदी मार्गांमुळे वाहतुकीवरील ताण कमी होईल आणि खारघरकरांना कोंडीतून दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. नव्या रस्त्यामुळे मुंबईहून खारघरकडे येणाऱ्या वाहनांना सेक्टर ११ ते २१ या भागात थेट प्रवेश मिळेल. तसेच पनवेल, पुणे किंवा पुढे जाणाऱ्या वाहनांसाठीही हा मार्ग सोयीचा ठरेल. परिणामी प्रवासाचा कालावधी कमी होईल आणि वाहतुकीची सुलभता वाढेल, असा अंदाज वाहतूक विभागाने वर्तवला आहे.
खारघर वाहतूक शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जमील शेख यांनी याबाबत उपाययोजना करण्यासाठी नवी मुंबई वाहतूक विभागाचे पोलिस उपायुक्त तिरुपती काकडे यांना प्रस्ताव सादर केला केल्याचे सांगितले.
